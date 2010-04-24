Спорк — то ли мальчик, то ли девочка — всегда чувствовала себя аутсайдером среди сверстников и старалась держаться подальше от агрессивных одноклассниц, сходящих с ума от Бритни Спирс и не упускающих возможности лишний раз поиздеваться над ней. Но близится конкурс школьных талантов, и у Спорк появляется шанс показать всем этим девчатам-фанаткам, кто здесь настоящая звезда.