Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Ложковилка
Постер фильма Ложковилка
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Ложковилка

Ложковилка

Spork 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Спорк — то ли мальчик, то ли девочка — всегда чувствовала себя аутсайдером среди сверстников и старалась держаться подальше от агрессивных одноклассниц, сходящих с ума от Бритни Спирс и не упускающих возможности лишний раз поиздеваться над ней. Но близится конкурс школьных талантов, и у Спорк появляется шанс показать всем этим девчатам-фанаткам, кто здесь настоящая звезда.

Ложковилка - трейлер
Ложковилка  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 24 апреля 2010
Дата выхода
24 апреля 2010 Россия 16+
24 апреля 2010 Казахстан
24 апреля 2010 США
24 апреля 2010 Украина
Производство Last Bastion Entertainment, Archer Productions, 11:11 Entertainment Inc.
Другие названия
Spork, Ложковилка
Режиссер
Дж.Б. Гьюмен мл.
В ролях
Саванна Стелин
Сидни Парк
Сидни Парк
Рэйчел Дж. Фокс
Майкл Уильям Арнольд
Оана Грегори
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Ложковилка
Незваный гость 5.7
Незваный гость (2019)
Оно приходит за тобой 7.3
Оно приходит за тобой (2014)
Доверие 6.7
Доверие (2010)
Привет семье 6.8
Привет семье (2005)
Этот безумный круиз 5.2
Этот безумный круиз (2015)
Бунтарка 6.6
Бунтарка (2021)

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Ложковилка - трейлер
Ложковилка Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Слушать
саундтрек фильма Ложковилка
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко
«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше