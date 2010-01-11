Книга Илая, 2010

У каннибалов трясутся руки, потому что они страдают от болезни куру – формы прионной инфекции Крейтцфельда-Якоба, вызванной поеданием человеческого головного или спинного мозга. Первый симптом болезни – дрожь в конечностях, поэтому люди проверяют руки Илая на протяжении всего фильма.

Дензел Вашингтон, исполнивший роль Илая, самостоятельно выполнил все трюки в рукопашных боях. Для этого в рамках подготовки к фильму он изучал боевые искусства с протеже Брюса Ли, знаменитым голливудским хореографом боевых сцен Дэном Иносанто. Во время тренировок актер сбросил более 20 килограмм.

Гэри Олдмана пригласили на роль Карнеги по рекомендации Вашингтона. Имя его персонажа является отсылкой к Эндрю Карнеги, который был промышленником и филантропом начала двадцатого века. Карнеги, как и в фильме, был библиофилом и жертвовал деньги общинам на строительство библиотек.

Когда Илай впервые попадает в комнату, в которой его заключает Карнеги, на стене виден постер фильма Л.К. Джонса «Парень и его пес». Этот фильм, вышедший в 1974 году, признан одним из самых ранних постапокалиптических картин и является источником вдохновения для многих антиутопических и постапокалиптических фильмов и видеоигр, появившихся позже.

В фильме не упоминается прямо, что причиной апокалипсиса стала ядерная война. Сценарист фильма Гэри Уитта вместо этого предпочел разбросать небольшие намеки на это по всему фильму. Например, гигантские кратеры от бомб, мимо которых иногда проходят персонажи.

Первая реплика в фильме произносится спустя целых восемь минут от его начала.

На арабском, иврите и арамейском языке имя главного героя является вариантом имени Бога. Суффикс «ай» является притяжательным суффиксом первого лица единственного числа, то есть «мой Эл» или «мой Бог».

Перед сражением с очередной группой бандитов в фильме часто дается цитата из Библии. Иногда их произносит сам Илай, цитаты даны в виде номера, нарисованного где-нибудь на стене. Часто это цитаты из Апокалипсиса или Происхождения мира. В финале фильма герой цитирует Евангелие от Матфея. Впрочем, однажды Илай произносит строчку из песни Джонни Кэша.

В сцене в пещере Илай объясняет Соларе, что солнце на пути к Земле больше не проходит через небо. Он имеет в виду истощение озонового слоя, вызванное ядерной войной. Кстати, солнечные очки, в которых герои спасаются от слепоты, выпущены американским брендом Oakley.

Библия короля Иакова насчитывает около 789 000 слов. Чтобы написать их от руки, как делает героиня в финале фильма, со скоростью от двадцати до тридцати слов в минуту, потребуется примерно 31000 минут. Если предположить, что она записывала их хотя бы восемь часов в день, это заняло бы 66 дней.