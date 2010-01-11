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Книга Илая Книга Илая
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The Book of Eli

Книга Илая, 2010

2010 / США
7.5 Оцените
79 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Спустя тридцать лет после апокалипсиса одинокий путник по имени Илай пересекает унылые пустоши бывших Соединенных Штатов Америки. Во время путешествия он демонстрирует сверхъестественные навыки выживания и борьбы, например, охотится на диких животных и побеждает нападающие на него над группы мародеров. В поисках воды герой прибывает в пустынный город, которым управляет военачальник по имени Карнеги, который пытается заполучить власть над людьми с помощью силы некой книги, которую его приспешники никак не могут найти.

В городском баре на Илая нападает банда байкеров, но он быстро убивает их всех. Впечатленный, Карнеги предлагает герою присоединиться к нему, но тот отказывается. Понимая, что Илай – чуть ли не единственный кроме него грамотный человек в городе, Карнеги вынуждает его остаться у себя на ночь. Дочь хозяина дома, Солара видит, что у Илая есть книга, и Карнеги понимает, что это та самая книга, которую он искал, – Библия.

Когда Илай отказывается отдать книгу Карнеги, тот отправляет за ним целую армию своих наемников. Герой сбегает из города вместе с Соларой, чтобы добраться до Западного побережья, где, как он уверен, Библия будет в безопасности. Но почему Илай так отчаянно пытается защитить книгу, и что за тайны кроются за линзами его солнечных очков?

У каннибалов трясутся руки, потому что они страдают от болезни куру – формы прионной инфекции Крейтцфельда-Якоба, вызванной поеданием человеческого головного или спинного мозга. Первый симптом болезни – дрожь в конечностях, поэтому люди проверяют руки Илая на протяжении всего фильма.

Дензел Вашингтон, исполнивший роль Илая, самостоятельно выполнил все трюки в рукопашных боях. Для этого в рамках подготовки к фильму он изучал боевые искусства с протеже Брюса Ли, знаменитым голливудским хореографом боевых сцен Дэном Иносанто. Во время тренировок актер сбросил более 20 килограмм.

Гэри Олдмана пригласили на роль Карнеги по рекомендации Вашингтона. Имя его персонажа является отсылкой к Эндрю Карнеги, который был промышленником и филантропом начала двадцатого века. Карнеги, как и в фильме, был библиофилом и жертвовал деньги общинам на строительство библиотек.

Когда Илай впервые попадает в комнату, в которой его заключает Карнеги, на стене виден постер фильма Л.К. Джонса «Парень и его пес». Этот фильм, вышедший в 1974 году, признан одним из самых ранних постапокалиптических картин и является источником вдохновения для многих антиутопических и постапокалиптических фильмов и видеоигр, появившихся позже.

В фильме не упоминается прямо, что причиной апокалипсиса стала ядерная война. Сценарист фильма Гэри Уитта вместо этого предпочел разбросать небольшие намеки на это по всему фильму. Например, гигантские кратеры от бомб, мимо которых иногда проходят персонажи.

Первая реплика в фильме произносится спустя целых восемь минут от его начала.

На арабском, иврите и арамейском языке имя главного героя является вариантом имени Бога. Суффикс «ай» является притяжательным суффиксом первого лица единственного числа, то есть «мой Эл» или «мой Бог».

Перед сражением с очередной группой бандитов в фильме часто дается цитата из Библии. Иногда их произносит сам Илай, цитаты даны в виде номера, нарисованного где-нибудь на стене. Часто это цитаты из Апокалипсиса или Происхождения мира. В финале фильма герой цитирует Евангелие от Матфея. Впрочем, однажды Илай произносит строчку из песни Джонни Кэша.

В сцене в пещере Илай объясняет Соларе, что солнце на пути к Земле больше не проходит через небо. Он имеет в виду истощение озонового слоя, вызванное ядерной войной. Кстати, солнечные очки, в которых герои спасаются от слепоты, выпущены американским брендом Oakley.

Библия короля Иакова насчитывает около 789 000 слов. Чтобы написать их от руки, как делает героиня в финале фильма, со скоростью от двадцати до тридцати слов в минуту, потребуется примерно 31000 минут. Если предположить, что она записывала их хотя бы восемь часов в день, это заняло бы 66 дней.

После вселенской катастрофы Америка превратилась в выжженную пустыню. По бескрайним дорогам, кишащим бандами, враждующими между собой за воду и еду, странствует мудрый Илай. Однажды он прибывает в мрачные края, где когда-то была цветущая Калифорния, а теперь это сущий ад, где бесчинствует тиран Карнеги. Волею судьбы Илай знакомится с приемной дочерью Карнеги, красавицей Соларой, от которой он узнает, что ее отчим разрабатывает план захвата власти на всей Земле. Илай должен спасти остатки человечества от гибели и защитить девушку, которую он успел горячо полюбить…

7.5 Оцените
79 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 14 января 2010
Премьера в мире 11 января 2010
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Альберт Хьюз
Альберт Хьюз
В ролях
Мила Кунис
Мила Кунис
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Дженнифер Билз
Дженнифер Билз
Майкл Гэмбон
Майкл Гэмбон
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Постер фильма Книга Илая 2 постера
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Наша рецензия
Частенько многолетний творческий перерыв идет на пользу режиссерам. Так было, например, с Фрэнсисом Фордом Копполой, после десятилетнего молчания снявшим одну из самых грандиозных философских кинопритч – «Молодость без молодости». Подобное произошло и с братьями Хьюз, после стильной потрошительной весточки «Из ада» (2001) организовавшими себе довольно продолжительный отпуск. «Книга Илая», поставленная в 2009-м по сценарию дебютанта Гэри Уитты, –…
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User 21 июля 2022, 05:55
Офигенный!!!!!!
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79 голосов
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