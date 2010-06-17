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Чужая Чужая
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Чужая, 2010

2010 / Россия
7.3 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть О фильме
Экранизация книги Владимира Нестеренко "Чужая".
1990-е. Бандитский Киев. Бригада из четырех бойцов получает задание доставить из Праги девушку по кличке «Чужая». Она — родная сестра арестованного Бабая, чьи показания могут навредить важным людям.
7.3 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 17 июня 2010
Премьера в мире 17 июня 2010
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Антон Борматов
Антон Борматов
В ролях
Наталья Романычева
Александр Голубков
Александр Голубков
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Кирилл Полухин
Кирилл Полухин
Анатолий Отраднов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Чужая 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
benderov 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень порадовал... смотреть интересно и игра актеров по Станиславскому "верю".. мои многие знакомые сходили по второму разу.. фильм… Читать дальше…
morozecc 2 апреля 2015, 12:51
только просмотрели "это" в кинотеатре, зрителей очень мало(молва не дремлет)

даже и не думала, что такую хрень в наше время кто-то… Читать дальше…
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