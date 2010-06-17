Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Очень плохая семейка"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Чужая
Чужая, 2010
2010 / Россия
Трейлер
7.3
Оцените
31
голос
Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Жанр:
драма
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть
О фильме
Экранизация книги Владимира Нестеренко "Чужая".
Развернуть
1990-е. Бандитский Киев. Бригада из четырех бойцов получает задание доставить из Праги девушку по кличке «Чужая». Она — родная сестра арестованного Бабая, чьи показания могут навредить важным людям.
Развернуть
7.3
Оцените
31
голос
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2010
Премьера в России
17 июня 2010
Премьера в мире
17 июня 2010
Возраст
18+
Прокатчик
Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Антон Борматов
В ролях
Наталья Романычева
Александр Голубков
Евгений Ткачук
Кирилл Полухин
Анатолий Отраднов
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Владивосток
(2021)
6.133333
Околофутбола
(2013)
7.388889
Здоровый человек
(2022)
0
То, что никто не видит
(2017)
7.181818
Единица Монтевидео
(2022)
0
Земун
(2021)
7.428571
Распутье
(2020)
0
В Кейптаунском порту
(2019)
5.2727275
Ван Гоги
(2018)
7.0625
Два билета домой
(2018)
6.090909
Порт
(2018)
3.2142856
Анатомия измены
(2017)
4.8
2 постера
В общем рейтинге
1444
В жанре «драма»
522
В фильмах России
196
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
benderov
2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень порадовал... смотреть интересно и игра актеров по Станиславскому "верю".. мои многие знакомые сходили по второму разу.. фильм…
Читать дальше…
morozecc
2 апреля 2015, 12:51
только просмотрели "это" в кинотеатре, зрителей очень мало(молва не дремлет)
даже и не думала, что такую хрень в наше время кто-то…
Читать дальше…
Отзывы
Написать
31
голос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Трейлер
ТВ ролик 3
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Все кадры
Все кадры
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Отзывы
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Отзывы
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Отзывы
2022, Испания, анимация
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
даже и не думала, что такую хрень в наше время кто-то… Читать дальше…