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Киноафиша Фильмы Амазонка

Амазонка

, 2010
Amazon
США / приключения, драма, боевик / 18+

В ролях

Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 15 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 1 августа 2010
Дата выхода
1 августа 2010 Россия 16+
1 августа 2010 Казахстан
1 августа 2010 Украина

Рейтинг фильма

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