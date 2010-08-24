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Постер фильма Безудержная
5.8
Безудержная - Трейлер
Киноафиша Фильмы Безудержная
5.8

Безудержная

, 2010
Abandoned
США / боевик, триллер, драма, детектив / 18+
Трейлеры
Постер фильма Безудержная
5.8
Безудержная - Трейлер
Безудержная  Трейлер

О фильме

Это история женщины по имени Мэри, муж которой — хирург, который однажды исчезает, и это обстоятельство вынуждает героиню заниматься активными поисками. Найдя доказательства, что он жив, Мэри начинает распутывать клубок загадок и вскоре начинает подозревать, что все случившееся не реально, а происходит лишь в ее больном сознании…

В ролях

Бриттани Мерфи
Бриттани Мерфи
Mary Walsh
Дин Кэйн
Дин Кэйн
Kevin Peterson
Мими Роджерс
Мими Роджерс
Victoria Markham
Питер Богданович
Питер Богданович
Dr. Markus Bensley
Кристен Керр
Stan Bly
John
Джей Пикетт
Detective Franklin
Тим Томерсон
Cooper
Скотт Энтони Ли
John Holloway
Америка Янг
Amanda
Тэра Субкофф
Nurse Anna
Режиссер Майкл Фейфер
Сценарист Питер Салливан, Джеффри Шенк
Композитор Andres Boulton
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 24 августа 2010
Дата выхода
24 августа 2010 Россия 16+
7 апреля 2011 Германия
24 августа 2010 Казахстан
5 августа 2012 Португалия
24 августа 2010 США
24 августа 2010 Украина
MPAA PG-13
Производство Renegade Pictures (I), ARO Entertainment, Barnholtz Entertainment
Другие названия
Abandoned, Abandonada, Abandoned - Amore e inganno, Bez śladu, Bỏ Rơi, Busca Alucinante, Egyedül a világ ellen, I anazitisi, Kayıp, Mahajäetud, Mystérieuse disparition, Ohne jede Spur, Η αναζήτηση, Безудержная, В неизвестност, 屍蹤

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 13 голосов
5.1 IMDb

Трейлеры фильма

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Безудержная - Трейлер
Безудержная Трейлер
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Отзывы о фильме

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