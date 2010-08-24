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Это история женщины по имени Мэри, муж которой — хирург, который однажды исчезает, и это обстоятельство вынуждает героиню заниматься активными поисками. Найдя доказательства, что он жив, Мэри начинает распутывать клубок загадок и вскоре начинает подозревать, что все случившееся не реально, а происходит лишь в ее больном сознании…
|24 августа 2010
|Россия
|16+
|7 апреля 2011
|Германия
|24 августа 2010
|Казахстан
|5 августа 2012
|Португалия
|24 августа 2010
|США
|24 августа 2010
|Украина