Главный герой, молодой и наивный Винс, случайно узнает быстрый способ разбогатеть. Плевое дело — в точности выполнить инструкции, которые придут по почте в полосатом конверте. После того, как предполагаемый получатель письма умирает от сердечного приступа, парень решается на авантюру. Он выдает себя за покойного, не подозревая, что ввязывается в смертельно опасную игру.

В погоне за легкими деньгами герой попадает на подпольный тотализатор по русской рулетке. Ему придется спустить курок — из 13 человек выживут трое.

Это история о судьбе, счастливом случае и утрате юношеских иллюзий.