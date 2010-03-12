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13

13, 2010

2010 / США
7.7 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодой человек по имени Винс родом из семьи иммигрантов и вынужден перебиваться случайными заработками. На одной из таких подработок он случайно узнает о способе в короткие сроки сорвать большой куш. Герой решает испытать свою судьбу и ввязывается в авантюрное состязание, победитель которого будет определен игрой в “русскую рулетку”.

  • Поставил картину режиссер оригинальной французской версии “13” Гела Баблуани.
  • Изначально на роль детектива Муллейна был утвержден Рэй Лиотта. После того как актер покинул проект из-за слишком плотного графика, его заменил Дэвид Зейес.
  • Цифры, которые можно увидеть на вагонах в разных сценах фильма, в сумме дают число 13.
  • Чак Цито, сыгравший Теда, ранее работал телохранителем Микки Рурка (Джефферсон), а также заменял актера в некоторых сценах схваток в картине “Под огнем” (1997).
  • Дэвид Зейес, Джейсон Стэйтем и Микки Рурк также появились в фильме “Неудержимые”, но ни в нем, ни в “13” совместных сцен у актеров нет.
  • Съемки фильма прошли в Нью-Йорке, США.
  • Многие члены актерского состава также вместе снимались в телесериале HBO “Тюрьма “ОZ” (1997-2003).
  • Дэвид Зейес (Муллейн) является горячим поклонником оригинальной картины и потому заранее попросил Гелу Баблуани попробовать его на любую роль.

Главный герой, молодой и наивный Винс, случайно узнает быстрый способ разбогатеть. Плевое дело — в точности выполнить инструкции, которые придут по почте в полосатом конверте. После того, как предполагаемый получатель письма умирает от сердечного приступа, парень решается на авантюру. Он выдает себя за покойного, не подозревая, что ввязывается в смертельно опасную игру.

В погоне за легкими деньгами герой попадает на подпольный тотализатор по русской рулетке. Ему придется спустить курок — из 13 человек выживут трое.

Это история о судьбе, счастливом случае и утрате юношеских иллюзий.

7.7 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 21 октября 2010
Премьера в мире 12 марта 2010
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Гела Баблуани
В ролях
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Микки Рурк
Микки Рурк
Александр Скарсгард
Александр Скарсгард
Сэм Райли
Сэм Райли
Рэй Лиотта
Рэй Лиотта
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 13 2 постера
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Наша рецензия
Переснимая в США свою выдающуюся притчу о русской/кавказской рулетке с судьбой «13», Гела Баблуани остался верен себе: ремейк полностью следует не только букве, но и духу первоисточника. Коллективная азартная игра со смертью переместилась из Старого Света в район Огайо, Делавэра и Чикаго, но суть осталась прежней: из-под набросанных быстрыми и плотными штрихами остросоциальных обстоятельств (инвалидность отца, заставляющая продать дом, кредит за который выплачивался в течение…
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