Снова ты, 2010

В подростковом возрасте Марни была из тех девушек, с которыми ни один парень не пошел бы на свидание, и ее мучили подлые одноклассницы, особенно Джоанна, главный чирлидер. Спустя годы Марни стала преуспевающей женщиной с отличной работой. Героиня отправляется на свадьбу своего брата, где обнаруживает, что он женится на Джоанне и не знает, что она сделала с Марни. Когда они встречаются, Марни пытается заставить Джоану извиниться, но та притворяется, что ничего не знает. Когда Марни рассказывает своей матери Гейл о ней и Джоанна, Гейл просит ее попытаться оставить это позади. Однако вскоре Марни понимает, что Джоана прекрасно помнит все, что с ней вытворяла, она собирается показать ее натуру брату, чего бы ей это не стоило.