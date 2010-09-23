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Снова ты Снова ты
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Снова ты, 2010

2010 / США
7.3 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В подростковом возрасте Марни была из тех девушек, с которыми ни один парень не пошел бы на свидание, и ее мучили подлые одноклассницы, особенно Джоанна, главный чирлидер. Спустя годы Марни стала преуспевающей женщиной с отличной работой. Героиня отправляется на свадьбу своего брата, где обнаруживает, что он женится на Джоанне и не знает, что она сделала с Марни. Когда они встречаются, Марни пытается заставить Джоану извиниться, но та притворяется, что ничего не знает. Когда Марни рассказывает своей матери Гейл о ней и Джоанна, Гейл просит ее попытаться оставить это позади. Однако вскоре Марни понимает, что Джоана прекрасно помнит все, что с ней вытворяла, она собирается показать ее натуру брату, чего бы ей это не стоило. 

  • Съемки фильма завершились 3 апреля 2010 года. Соперничество между двумя бабушками, Бетти Уайт и Клорис Личман, является отсылкой к конфликту между ними в «Шоу Мэри Тайлер Мур» 1970 года. Трое актеров из ситкома «Шаг за шагом», Патрик Даффи, Стэйси Кинан и Кристин Лэйкин, также объединились в этом фильме. 
  • Дата открытия капсулы времени в фильме – 10 мая 2052 года. 10 мая – день рождения Одетт Эннэйбл, актрисы, исполнившей роль Джоанны. 
  • Хотя Кристен Белл играет младшую сестру Джеймса Уолка, она на пять лет старше. 

Главная героиня с ужасом узнает, что ее брат собирается жениться на девушке, которая изводила ее во время учебы в школе. Встреча бывших одноклассниц во время торжества может привести к непредсказуемым последствиям...

7.3 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 23 сентября 2010
Премьера онлайн 22 марта 2020
Премьера в мире 23 сентября 2010
Возраст 18+
MPAA PG
Прокатчик WDSSPR
Бюджет $20 000 000
Режиссер
Энди Фикмен
Энди Фикмен
В ролях
Кристен Белл
Кристен Белл
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Николь Абрамсон
Кайл Эгню
Шанна Барретт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Снова ты 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bezora 2 апреля 2015, 12:51
Да даже первые полчаса, я бы сказал... Но потом втягиваешься и отвращения вроде никакого не возникает далее. Ну всё в рамках, опять-таки, всё на… Читать дальше…
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