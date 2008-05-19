Подружки-школьницы любят болтать о ерунде, выпить и фотографироваться в компрометирующих позах. Молодые парни тоже не прочь выпить и поэкспериментировать с сексом. Молодой школьный учитель пытается помочь одному из своих учеников, над которым издевается другой преподаватель. Несколько пассажиров автобуса оказываются в заложниках у его водителя. Добровольно принудительно пересекаются между собой несколько сюжетных линий, объединенные общим для всех персонажей желанием выйти за пределы обыденной жизни, нарушить запреты. Но, в конечном счете, каждая из рассказанных здесь историй говорит о том, что есть черта, которую все-таки не следует переступать.
ПроизводствоPlattform Produktion, Coproduction Office, Film i Väst
Другие названия
De ofrivilliga, Involuntary, Involuntario, De ufrivillige, Involuntário, Akaratlanul, Happy Sweden, Mimowolnie, Muiden mukana, Nesvesno, V moci davu, Vabatahtmatud, Ακούσια, Добровольно-принудительно, 분별없는 행동, インボランタリー, 五道人生難題, Die Unfreiwilligen, Involontaires