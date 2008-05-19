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Постер фильма Добровольно-принудительно
7.2
Добровольно-принудительно - Трейлер
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7.2

Добровольно-принудительно

, 2008
De ofrivilliga / Involuntary
Швеция / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Добровольно-принудительно
7.2
Добровольно-принудительно - Трейлер
Добровольно-принудительно  Трейлер

О фильме

Подружки-школьницы любят болтать о ерунде, выпить и фотографироваться в компрометирующих позах. Молодые парни тоже не прочь выпить и поэкспериментировать с сексом. Молодой школьный учитель пытается помочь одному из своих учеников, над которым издевается другой преподаватель. Несколько пассажиров автобуса оказываются в заложниках у его водителя. Добровольно принудительно пересекаются между собой несколько сюжетных линий, объединенные общим для всех персонажей желанием выйти за пределы обыденной жизни, нарушить запреты. Но, в конечном счете, каждая из рассказанных здесь историй говорит о том, что есть черта, которую все-таки не следует переступать.

В ролях

Вильмар Бьоркман
Вильмар Бьоркман
Villmar (Family Segment)
Линнеа Карт-Ламю
Линнеа Карт-Ламю
Linnea (Girlfriends Segment)
Сара Эрикссон
Sara (Girlfriends Segment)
Лола Эверлунд
Lola (Family Segment)
Лейф Эдлунд Йоханссон
Лейф Эдлунд Йоханссон
Leffe (Buddies Segment)
Мария Лундквист
The Actress (Bus Trip Segment)
Henrik Vikman
Bus Driver (Bus Trip Segment)
Сесилия Милокко
Сесилия Милокко
The Teacher (School Segment)
Ulf Lundstedt
Carpentry Teacher (School Segment)
Olle Liljas
Olle (Buddies Segment)
Режиссер Рубен Эстлунд
Сценарист Эрик Геммендорф, Рубен Эстлунд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Швеция
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 5 июля 2008
Премьера в мире 19 мая 2008
Дата выхода
18 марта 2010 Россия Кино без границ
18 марта 2010 Беларусь
29 октября 2010 Великобритания
22 октября 2015 Греция K15
18 марта 2010 Казахстан
28 ноября 2008 Румыния 18
28 ноября 2008 США
18 марта 2010 Украина
29 апреля 2009 Франция
Сборы в мире $623 849
Производство Plattform Produktion, Coproduction Office, Film i Väst
Другие названия
De ofrivilliga, Involuntary, Involuntario, De ufrivillige, Involuntário, Akaratlanul, Happy Sweden, Mimowolnie, Muiden mukana, Nesvesno, V moci davu, Vabatahtmatud, Ακούσια, Добровольно-принудительно, 분별없는 행동, インボランタリー, 五道人生難題, Die Unfreiwilligen, Involontaires

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb

Трейлеры фильма

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