Белые кроссовки будут как новые – ни запаха, ни пыли: возьмите 2 копеечных продукта с кухни

Вот как нужно отвечать на «спасибо», чтобы бед не знать: срочно уберите из своей речи эти 3 слова

Японский маникюр делаю обычной зубной пастой: 2 минуты — и ногти блестят как после дорогого салона

Самый аппетитный (но очень сложный!) тест: а вы угадаете 5 советских фильмов по кадру с пикником да шашлыками?

«Первый отдел» обожаю, но от 5 детективов про царскую Россию не могла оторваться: у всех оценки 7.6+

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Едва известный ужастик с Петтигрю из «Поттера» снят по реальным событиям: жутким настолько, что в них невозможно поверить

«Денег нет, работы нет. В общем – тест!»: даже самые преданные фанаты «Невского» и Васильева отвечают лишь на 3/5 – сможете лучше?

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Продолжение «Ментовских войн» выйдет уже осенью, но Шилова вы больше не увидите – Устюгов готов к провалу: «Это выглядит комично»