О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Сыновья Теннесси Уильямса
Сыновья Теннесси Уильямса
The Sons of Tennessee Williams
18+
документальный
исторический
Страна
США
Продолжительность
1 час 15 минут
Год выпуска
2010
Премьера в мире
26 июня 2010
Дата выхода
26 июня 2010
Россия
16+
26 июня 2010
Казахстан
26 июня 2010
США
26 июня 2010
Украина
Сборы в мире
$3 242
Производство
Wolffhouse
Другие названия
The Sons of Tennessee Williams
Режиссер
Тим Фолфф
В ролях
Эд Херлихи
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.8
Оцените
11
голосов
6.5
IMDb
Цитаты
Albert Carey
Разве это действительно достижение в области гражданских прав — мужчина в платье на муниципальном собрании?
