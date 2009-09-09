Дориан Грей, 2009

“Портрет Дориана Грея” Оскар Уайльд написал всего за три недели. Впервые его напечатали в 1890 году в “Ежемесячном журнале Липпинкотта”, а в 1891 – издали отдельной книгой с дополнением в виде шести новых глав. Поизведение является единственным опубликованным романом Уайльда.

“Дориан Грей” стал третьим фильмом режиссера Оливера Паркера по произведениям Оскара Уайльда, последовав за «Идеальным мужем» (1999) и «Как важно быть серьезным» (2002).

Съемки фильма проходили в Лондоне и на старейшей киностудии Великобритании Ealing Studios в лондонском пригороде Илинг летом и осенью 2008 года.

Производство картины поддержал Премьерский фонд Британского совета по кинематографии, предоставивший создателям “Дориана Грея” 500 000 фунтов из фонда Национальной лотереи.

Ранее Бен Барнс и Колин Ферт уже встречались на съемочной площадке комедийной мелодрамы «Легкое поведение» (2008) Стефана Эллиота.

В отличие от Бена Барнса литературный Дориан был блондином.

Премьерный показ картины прошел 9 сентября 2009 года в Великобритании. В российских кинотеатрах фильм вышел 4 февраля 2010 года.

Роман о Дориане Грее экранизировали более 15 раз.

Реплику “Единственный способ вести себя с женщиной – это ухаживать за ней, если она красива, или за другой, если она некрасива” в фильме произносит лорд Уоттон, герой Колина Ферта. Фраза является цитатой из комедии Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным». В 2002 году Ферт появился на экране в роли Джека в экранизации «Как важно быть серьезным» Оливера Паркера.

Исполнительница главной женской роли Ребекка Холл не появляется на экране до 72 минуты фильма.

В 2018 году Колин Ферт сыграл Реджи Тернера в фильме “Счастливый принц” Руперта Эверетта. Лента рассказывает о последних днях жизни Оскара Уайльда, которые писатель провел в изгнании в Париже.

“Дориан Грей” стал вторым фильмом для Рэйчел Херд-Вуд (Сибила Вэйн), в котором главный персонаж остается вечно молодым: первым был “Питер Пэн” (2003).

Колин Ферт и Эмилия Фокс, которые в “Дориане Грее” играют супругов, также исполняли роли брата и сестры в экранизации BBC “Гордость и предубеждение” (1995).

На постере к фильму Бен Барнс изображен голубоглазым. В реальности актер – обладатель карих глаз.

В эпизоде “Кандагар” сериала Marvel “Каратель” (2017-2019) можно заметить, как персонаж Бена Барнса Билли “Красавчик” Руссо читает книгу “Портрет Дориана Грея”. Билли и Дориан в некотором смысле похожи: оба героя делают ставку на свою привлекательную внешность.

Психический феномен, выражающийся в патологическом страхе старения и неприятии возрастных изменений, называется Синдромом Дориана Грея. Сообщество психологов не пришло к единому мнению о том, является ли это расстройство болезнью.