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Дориан Грей Дориан Грей
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Dorian Gray

Дориан Грей, 2009

2009 / Великобритания
7.7 Оцените
98 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Англия, эпоха правления королевы Виктории. Молодой Дориан Грей прибывает в столицу, чтобы вступить в права наследования имуществом покойного родственника. Здесь неискушенный в светской жизни юноша знакомится с сарскастичным аристократом Генри Уоттоном, который становится проводником красавца Дориана по лондонскому миру гедонистических удовольствий и порока.

Соблазненный новой жизнью и своей способностью добиваться желаемого, Грей готов обменять на вечную красоту что угодно – даже свою душу. Желание героя необыкновенным образом сбывается: многие годы он остается молодым и прекрасным, в то время как все его страсти, пороки и подлости оседают на портрете, написанном другом молодого человека Бэзилом Хэллуордом. Однако сделки с дьявольскими силами не могут быть расторгнуты, и в конце концов Дориану предстоит расплатиться по счетам.

Экранизацию культового романа Оскара Уайльда поставил британский режиссер Оливер Паркер. Сюжет был адаптирован для экрана сценаристом-дебютантом Тоби Финлэем, а главную роль в фильме досталась Бену Барнсу, на тот момент известному благодаря роли принца Каспиана из франшизы “Хроники Нарнии”. Компанию Барнсу составили Колин Ферт (лорд Уоттон), Бен Чаплин (Бэзил Хэллуорд), Рэйчел Херд-Вуд (Сибилла Вэйн) и Ребекка Холл (Эмили Уоттон).

“Портрет Дориана Грея” Оскар Уайльд написал всего за три недели. Впервые его напечатали в 1890 году в “Ежемесячном журнале Липпинкотта”, а в 1891 – издали отдельной книгой с дополнением в виде шести новых глав. Поизведение является единственным опубликованным романом Уайльда.

“Дориан Грей” стал третьим фильмом режиссера Оливера Паркера по произведениям Оскара Уайльда, последовав за «Идеальным мужем» (1999) и «Как важно быть серьезным» (2002).

Съемки фильма проходили в Лондоне и на старейшей киностудии Великобритании Ealing Studios в лондонском пригороде Илинг летом и осенью 2008 года.

Производство картины поддержал Премьерский фонд Британского совета по кинематографии, предоставивший создателям “Дориана Грея” 500 000 фунтов из фонда Национальной лотереи.

Ранее Бен Барнс и Колин Ферт уже встречались на съемочной площадке комедийной мелодрамы «Легкое поведение» (2008) Стефана Эллиота.

В отличие от Бена Барнса литературный Дориан был блондином.

Премьерный показ картины прошел 9 сентября 2009 года в Великобритании. В российских кинотеатрах фильм вышел 4 февраля 2010 года.

Роман о Дориане Грее экранизировали более 15 раз.

Реплику “Единственный способ вести себя с женщиной – это ухаживать за ней, если она красива, или за другой, если она некрасива” в фильме произносит лорд Уоттон, герой Колина Ферта. Фраза является цитатой из комедии Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным». В 2002 году Ферт появился на экране в роли Джека в экранизации «Как важно быть серьезным» Оливера Паркера.

Исполнительница главной женской роли Ребекка Холл не появляется на экране до 72 минуты фильма.

В 2018 году Колин Ферт сыграл Реджи Тернера в фильме “Счастливый принц” Руперта Эверетта. Лента рассказывает о последних днях жизни Оскара Уайльда, которые писатель провел в изгнании в Париже.

“Дориан Грей” стал вторым фильмом для Рэйчел Херд-Вуд (Сибила Вэйн), в котором главный персонаж остается вечно молодым: первым был “Питер Пэн” (2003).

Колин Ферт и Эмилия Фокс, которые в “Дориане Грее” играют супругов, также исполняли роли брата и сестры в экранизации BBC “Гордость и предубеждение” (1995).

На постере к фильму Бен Барнс изображен голубоглазым. В реальности актер – обладатель карих глаз.

В эпизоде “Кандагар” сериала Marvel “Каратель” (2017-2019) можно заметить, как персонаж Бена Барнса Билли “Красавчик” Руссо читает книгу “Портрет Дориана Грея”. Билли и Дориан в некотором смысле похожи: оба героя делают ставку на свою привлекательную внешность.

Психический феномен, выражающийся в патологическом страхе старения и неприятии возрастных изменений, называется Синдромом Дориана Грея. Сообщество психологов не пришло к единому мнению о том, является ли это расстройство болезнью.

Молодой и невероятно красивый Дориан Грей приезжает в Лондон и попадает под влияние искателя приключений лорда Уоттона. Он внушил юноше, что секрет успеха и счастья Дориана - в его красоте, ведь она поможет получить все удовольствия мира. Дориан заключает сделку с Дьяволом. Юноша заказывает свой портрет, и теперь вся грязь его жизни, полной распутства и преступных страстей, будет пачкать и портить полотно, его же собственное лицо останется вечно юным и прекрасным. Проскитавшись по свету в поисках наслаждений 25 лет, Дориан возвращается на родину. Захваченный врасплох сильными чувствами, он впервые понял ценность взаимной любви. Но на пути к счастью железной преградой встало темное и загадочное прошлое Дориана…

7.7 Оцените
98 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 4 февраля 2010
Премьера в мире 9 сентября 2009
Возраст 16+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Оливер Паркер
Оливер Паркер
В ролях
Колин Ферт
Колин Ферт
Бен Барнс
Бен Барнс
Ребекка Холл
Ребекка Холл
Эмилия Фокс
Эмилия Фокс
Бен Чаплин
Бен Чаплин
Все актеры и съемочная группа
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Дориан Грей

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Режиссер Оливер Паркер и сценарист-дебютант Тоби Финлей, переписавший «Портрет Дориана Грея» в соответствии с заветами маркиза де Сада, мрачно изнасиловали уайльдовский роман всеми доступными им способами. Вместо каскада интеллектуальных парадоксов, которые остались в фильме в довольно скукоженном виде, мы имеем счастие наблюдать, как готический хоррор овладевает экзальтированной мелодрамой в интерьерах некоего садомазопритона, вдобавок проделывая это под Гайдна и Паганини. Паркер…
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Энки 2 апреля 2015, 12:51
7.7/10
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98 голосов
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