Шрэк навсегда, 2010

Тяжело переживающий кризис среднего возраста Шрэк балансирует на грани нервного срыва: герой погряз в семейной рутине, по любимому болоту то и дело шастают надоедливые туристы, и даже новых приключений, чтобы отвлечься, на горизонте не предвидится.

На помощь приунывшему огру приходит волшебник-неудачник Румпельштильтскин. Он предлагает Шрэку возможность немного пожить для себя в обмен на один день из огровой жизни. Подписав контракт, Шрек тут же попадает в альтернативную реальность, не отягощенную детьми, бытом и славой спасителя Тридесятого Королевства. Однако вскоре герой понимает, что стал жертвой коварного замысла Румпеля, и на возвращение возлюбленной, друзей и своей привычной жизни у него есть всего лишь сутки.

Четвертую серию франшизы о “Шрэке” поставил комедиограф Майк Митчелл, ранее снявший “Мужчину по вызову” (1999), “Пережить Рождество” (2004) и “Высший пилотаж” (2005). К своим персонажам – Шрэку, Ослу, Коту в сапогах и Фионе – вновь вернулись кинозвезды Майк Майерс, Эдди Мерфи, Антонио Бандерас и Кэмерон Диас.