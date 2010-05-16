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Шрэк навсегда Шрэк навсегда
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Shrek Forever After

Шрэк навсегда, 2010

2010 / США
8.1 Оцените
108 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Тяжело переживающий кризис среднего возраста Шрэк балансирует на грани нервного срыва: герой погряз в семейной рутине, по любимому болоту то и дело шастают надоедливые туристы, и даже новых приключений, чтобы отвлечься, на горизонте не предвидится.

На помощь приунывшему огру приходит волшебник-неудачник Румпельштильтскин. Он предлагает Шрэку возможность немного пожить для себя в обмен на один день из огровой жизни. Подписав контракт, Шрек тут же попадает в альтернативную реальность, не отягощенную детьми, бытом и славой спасителя Тридесятого Королевства. Однако вскоре герой понимает, что стал жертвой коварного замысла Румпеля, и на возвращение возлюбленной, друзей и своей привычной жизни у него есть всего лишь сутки.

Четвертую серию франшизы о “Шрэке” поставил комедиограф Майк Митчелл, ранее снявший “Мужчину по вызову” (1999), “Пережить Рождество” (2004) и “Высший пилотаж” (2005). К своим персонажам – Шрэку, Ослу, Коту в сапогах и Фионе – вновь вернулись кинозвезды Майк Майерс, Эдди Мерфи, Антонио Бандерас и Кэмерон Диас.

  • Соло Крысолова на флейте исполнил известный джазовый флейтист Джереми Стейг – сын Уильяма Стейга, автора детских книг о Шрэке.
  • В аудиокомментарии к выпуску DVD-версии мультика режиссер Майк Митчелл рассказал, что персонаж Брогана изначально задумывался как принц Чарминг, страдающий от того же проклятия, что и Фиона.
  • В мае 2010 была выпущена игра Shrek Forever After: The Game, созданная по мотивам мультфильма. Игрок может выбрать одного из персонажей, каждый из которых обладает своими способностями, и вместе с ним решать головоломки и проходить различные уровни.
  • Одну из ведьм-риспешниц Румпельштильтскина зовут Баба в честь Бабы-яги.
  • Поскольку мультфильм рассказывает о кризисе брака Шрэка и Фионы, при подготовке к съемкам создатели ленты активно консультировались с семейными психологами.
  • Румпельштильтскин позаимствовал черты главных злодеев из предыдущих фильмов франшизы: он невысокого роста, как и лорд Фаркуад из “Шрэка” (2001); он обладает магическими способностями, как и Фея-крестная из “Шрэк 2” (2004); его жизнь, как и жизнь принца Чарминга из “Шрэка Третьего”, была разрушена после того, как Шрэк спас Фиону из замка.
  • В ходе создания раскадровок разработчик сюжета Уолт Дорн сам озвучивал героев: он копировал манеру актеров озвучания из предыдущих фильмов, а также придумывал голоса для новых персонажей. Для Румпельштильтскина Дорн создал настолько характерную манеру разговора, что его в итоге утвердили на эту роль.
  • В одной из сцен Осел исполняет для ведьм песню Уитни Хьюстон “The Greatest Love of All”. Эдди Мерфи, озвучивший героя, пел эту же песню в комедийном фильме “Поездка в Америку” (1988).
  • В качестве боеприпасов ведьмы используют светильники в виде Тыквоголового Джека, как и суперзлодей Зеленый Гоблин из комиксов о Человеке-пауке.
  • Сцена, в которой герой Эдди Мерфи заявляет Шрэку, что он осел, а не пес, является своеобразной “профессиональной шуткой” для аниматоров: дело в том, что жесты Осла моделировались на основе того, как двигается собака.
  • В мультфильме традиционно присутствует множество отсылок к другим лентам – например, к “Неприкасаемым” Брайана Де Пальмы (1987), “Ангелам Чарли” Макджи (2000), “Сонной Лощине” Тима Бертона (1999) и “Назад в будущее, часть II” Роберта Земекиса (1989).
  • В финальной сцене на книжной полке можно заметить книгу “Кот в сапогах”. Это отсылка к одноименному спин-оффу “Шрэка”, который в тот момент находился в разработке. Рядом с “Котом в сапогах” стоят “Укрощение Шрэка”, “Маленький лорд Ослерой”, “Прянушка”, “Фиона Троянская” и другие книги, которые обыгрывают названия классических произведений мировой литературы.

Чем заняться огру, уже бросившему вызов злобному дракону, спасшему прекрасную принцессу и все Тридесятое Королевство? Тоскуя по прежним временам, Шрэк подписывает контракт с «продавцом счастья» - хитрым и коварным дельцом Румпельштильтскином и вдруг оказывается в альтернативной реальности, где на огров объявлена охота, где Румпельштильтскин восседает на троне, а Шрэк и Фиона даже не знакомы! Теперь Шрэку предстоит исправить свою ошибку, спасти своих друзей, свой мир и вновь обрести свою любовь…

8.1 Оцените
108 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 20 мая 2010
Премьера в мире 16 мая 2010
Возраст 0+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Майк Митчелл
Майк Митчелл
В ролях
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Майк Майерс
Майк Майерс
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Джули Эндрюс
Джули Эндрюс
Все актеры и съемочная группа
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Шрэк навсегда
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Наша рецензия
Четвертый «Шрек» – самый мягкий, самый «детский» (имеется в виду не уровень, а целевая аудитория), самый серьезный и самый остросюжетный из всего цикла. Майк Митчелл и его сценаристы практически совершенно обошлись без сального юмора, переполнявшего первые две части, хотя и не смогли в начале удержаться от юмора пищеварительно-выделительного: отрыжка и метеоризм в семействе заглавного героя сильно превышают допустимый природоохранными инстанциями уровень. Впрочем,…
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Анюта_9595 2 апреля 2015, 12:51
Если честно шрэк стал каким-то детским....и шуток стало на много меньше! Даже осел который шутил на каждом шагу стал каким-то скучным....честно мне… Читать дальше…
cunto 2 апреля 2015, 12:51
молодцы что сделали Шрека! но зачем? первые 3 и так хватило всем ! 3 вообще мне не понравилась ... Шрека не все уже шитают прикольным персонажом ,… Читать дальше…
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