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Micmacs à tire-larigot

Неудачники, 2009

2009 / Франция
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Несколько друзей придумывают план, чтобы уничтожить двух крупнейших производителей оружия.

6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 13 мая 2010
Премьера в мире 28 октября 2009
MPAA R
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Жан-Пьер Жене
Жан-Пьер Жене
В ролях
Андре Дюссолье
Андре Дюссолье
Дэни Бун
Дэни Бун
Жан-Пьер Марьель
Жан-Пьер Марьель
Жюли Ферье
Юрбен Канселье
Юрбен Канселье
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Неудачники 2 постера
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