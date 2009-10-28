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Неудачники
Micmacs à tire-larigot
Неудачники, 2009
2009 / Франция
Трейлер
6.5
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
комедия
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о выходе в прокат
О фильме
Несколько друзей придумывают план, чтобы уничтожить двух крупнейших производителей оружия.
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6.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2009
Премьера в России
13 мая 2010
Премьера в мире
28 октября 2009
MPAA
R
Прокатчик
Централ Партнершип
Режиссер
Жан-Пьер Жене
В ролях
Андре Дюссолье
Дэни Бун
Жан-Пьер Марьель
Жюли Ферье
Юрбен Канселье
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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