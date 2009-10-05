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Территория тьмы 3D Территория тьмы 3D
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Dark Country

Территория тьмы 3D, 2009

2009 / США
5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Случайная встреча в казино Лас-Вегаса, искра, влечение, скоропалительная свадьба… Молодожены Ричард и Джина едва знакомы, но отчего-то уверены, что их свела сама судьба. Не откладывая дел в долгий ящик, парочка отправляется на машине в свадебное путешествие. Их путь лежит через пустыню, поэтому, чтобы не плавиться на жаре, молодые люди решают ехать ночью. Увлеченные друг другом, Ричард и Джина не сразу замечают на дороге странного незнакомца, который спустя несколько секунд оказывается прямо под колесами автомобиля. К счастью, мужчина остается жив, герои торопятся отвезти его в больницу. Они не подозревают, чем обернется для них это происшествие…

  • Изначально Тэб Мерфи написал короткий рассказ с таким же названием, а позднее создал на его основе киносценарий. 
  • «Территория тьмы» – дебют Томаса Джейна в большом кино. 
  • Томас Джейн выступил режиссером фильма, а также исполнил в нем главную роль. Поначалу мужчина не хотел играть незнакомца с окровавленным лицом, но затем передумал. 
  • Три с половиной часа – столько времени пришлось провести Томасу Джейну в гримерной, чтобы перевоплотиться в ужасного незнакомца.  
  • Специально для съемок картины было закуплено три автомобиля марки Dodge. 
  • Томас Джейн вдохновлялся сериалами «Сумеречная зона» и «За гранью возможного».
  • Идея создания фильма возникла после того, как Джейн прочитал рассказ сценариста фильма Таба Мерфи. Проработав над историей год, Джейн и Мерфи принесли ее в студию Lionsgate, которая купила сценарий. Узнав о намерении Джейна снимать фильм в 3D, Lionsgate отказалась от сделки и позволила ему отдать сценарий в Sony Pictures.
  • Узнав детали истории, свою заинтересованность в фильме выразили Мэл Гибсон и Клинт Иствуд. К сожалению, им не удалось попасть на проект, но последний дал Джейну режиссерский совет: не экономить время на себе и делать много дублей.

Парочка молодоженов, Джина и Ричард, во время ночной поездки через пустыню сбивают мужчину. Подобрав раненого, влюбленные едут за помощью, но очнувшийся пассажир набрасывается на них. В драке Ричард случайно убивает его, а труп закапывает в пустыне. Однако избавиться от незнакомца не получится. Ричард обнаруживает, что убитый пассажир — он сам…

5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 2 июня 2010
Премьера в мире 5 октября 2009
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Люксор
Бюджет $4 000 000
Режиссер
Томас Джейн
Томас Джейн
В ролях
Рон Перлман
Рон Перлман
Крис Браунинг
Крис Браунинг
Томас Джейн
Томас Джейн
Никки Келли
Айн Керби
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Территория тьмы 3D 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
12345678911 2 апреля 2015, 12:51
Глюпый, глюпый фильм))) народ ушел из зала почти весь, мы терпели :) хотелось верить, что через час что-то начнется... не началось, в общем не… Читать дальше…
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение REDRUM от 05/06/2010 - 12:02:20
Меня тоже удивила аннотация к фильму. Вдруг кто-то не догадался с самого начала, так бы удивился… Читать дальше…
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