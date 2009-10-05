Территория тьмы 3D, 2009

Случайная встреча в казино Лас-Вегаса, искра, влечение, скоропалительная свадьба… Молодожены Ричард и Джина едва знакомы, но отчего-то уверены, что их свела сама судьба. Не откладывая дел в долгий ящик, парочка отправляется на машине в свадебное путешествие. Их путь лежит через пустыню, поэтому, чтобы не плавиться на жаре, молодые люди решают ехать ночью. Увлеченные друг другом, Ричард и Джина не сразу замечают на дороге странного незнакомца, который спустя несколько секунд оказывается прямо под колесами автомобиля. К счастью, мужчина остается жив, герои торопятся отвезти его в больницу. Они не подозревают, чем обернется для них это происшествие…
Парочка молодоженов, Джина и Ричард, во время ночной поездки через пустыню сбивают мужчину. Подобрав раненого, влюбленные едут за помощью, но очнувшийся пассажир набрасывается на них. В драке Ричард случайно убивает его, а труп закапывает в пустыне. Однако избавиться от незнакомца не получится. Ричард обнаруживает, что убитый пассажир — он сам…
Меня тоже удивила аннотация к фильму. Вдруг кто-то не догадался с самого начала, так бы удивился… Читать дальше…