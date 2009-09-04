Leo Tolstoy «Твоя молодость и стремление к счастью жестоко напоминают мне о моём возрасте и невозможности счастья для меня». Когда я ухаживал за Софьей, она была такой молодой и чистой, казалось невозможным, что она когда-либо будет моей. Я не хотел говорить ей о своих чувствах и не хотел говорить ничего другого. Поэтому я написал цепочку букв и спросил, сможет ли она их разгадать. Она была совершенно озадачена, думая, что это игра или... Я дал ей одну подсказку. Первые две Y, сказал я, означают «твоя молодость», и затем произошло самое чудесное: она просто произнесла эту фразу, мою фразу, как будто прочитала мои мысли. В тот момент мы оба поняли, что всегда будем вместе. В первые годы мы были невероятно счастливы, страшно счастливы.