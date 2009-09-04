В основе сценария фильма роман "The Last Station"/"Последняя станция" Джея Парини, написанный по дневникам самого Толстого, членов его семьи и близких друзей.
История последнего года жизни великого русского писателя Льва Толстого. Самый интересный и драматический период. Зрелый всемирно известный писатель, он имеет все, о чем он мечтал всю жизнь, но в то же время вокруг него клубок интриг – жена и последователи делят наследство – его труды, журналисты со всего мира устраивают в Ясной Поляне осаду – они жаждут сенсаций, скандалов, интимных подробностей, не все дети разделяют взгляды Толстого, а его здоровье дает сбои... В этот период рядом с Толстым появляется еще один человек – его личный секретарь Валентин Булгаков. И мы наблюдаем параллельную историю развития его взаимоотношений с Толстым и его зарождающееся чувство к девушке Маше – последовательницы учения Толстова.
|11 ноября 2010
|Россия
|Наше кино
|16+
|11 ноября 2010
|Беларусь
|4 сентября 2009
|Германия
|29 июля 2010
|Греция
|28 мая 2010
|Италия
|11 ноября 2010
|Казахстан
|4 сентября 2009
|США
|11 ноября 2010
|Украина
100 лет прошло со времени ухода Льва Николаевича Толстого из родного дома и его смерти.
