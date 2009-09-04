Оповещения от Киноафиши
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 6.9
Последнее воскресение

Последнее воскресение

The Last Station 18+
В основе сценария фильма роман "The Last Station"/"Последняя станция" Джея Парини, написанный по дневникам самого Толстого, членов его семьи и близких друзей.

История последнего года жизни великого русского писателя Льва Толстого. Самый интересный и драматический период. Зрелый всемирно известный писатель, он имеет все, о чем он мечтал всю жизнь, но в то же время вокруг него клубок интриг – жена и последователи делят наследство – его труды, журналисты со всего мира устраивают в Ясной Поляне осаду – они жаждут сенсаций, скандалов, интимных подробностей, не все дети разделяют взгляды Толстого, а его здоровье дает сбои... В этот период рядом с Толстым появляется еще один человек – его личный секретарь Валентин Булгаков. И мы наблюдаем параллельную историю развития его взаимоотношений с Толстым и его зарождающееся чувство к девушке Маше – последовательницы учения Толстова.

Страна Германия / Россия
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 29 января 2010
Премьера в мире 4 сентября 2009
Дата выхода
11 ноября 2010 Россия Наше кино 16+
11 ноября 2010 Беларусь
4 сентября 2009 Германия
29 июля 2010 Греция
28 мая 2010 Италия
11 ноября 2010 Казахстан
4 сентября 2009 США
11 ноября 2010 Украина
MPAA R
Бюджет $18 000 000
Сборы в мире $20 554 320
Производство Egoli Tossell Pictures, Zephyr Films, Egoli Tossell Film Halle
Другие названия
The Last Station, La última estación, A Última Estação, Aşkın son mevsimi, Az utolsó állomás, Aztán mindennek vége, Ein russischer Sommer, L'última estació, O teleftaios stathmos, Ostatnia stacja, Paskutinė stotis, Poslednja postaja, Tolstoï, le dernier automne, Trạm Cuối, Ultima stație, Viimeinen asema, Ο τελευταίος σταθμός, Останнє воскресіння, Последната гара, Последнее воскресение, 為愛起程, 終着駅　トルストイ最後の旅
Режиссер
Майкл Хоффман
Майкл Хоффман
В ролях
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Патрик Кеннеди
Фильмы про книги, писателей и поэтов: список лучших

Рейтинг фильма

7.2
10 голосов
6.9 IMDb
Отзывы о фильме

kofyrin 2 апреля 2015, 12:51
ПОЧЕМУ ЛЕВ ТОЛСТОЙ СБЕЖАЛ ИЗ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ

100 лет прошло со времени ухода Льва Николаевича Толстого из родного дома и его смерти.

Цитаты
Leo Tolstoy «Твоя молодость и стремление к счастью жестоко напоминают мне о моём возрасте и невозможности счастья для меня». Когда я ухаживал за Софьей, она была такой молодой и чистой, казалось невозможным, что она когда-либо будет моей. Я не хотел говорить ей о своих чувствах и не хотел говорить ничего другого. Поэтому я написал цепочку букв и спросил, сможет ли она их разгадать. Она была совершенно озадачена, думая, что это игра или... Я дал ей одну подсказку. Первые две Y, сказал я, означают «твоя молодость», и затем произошло самое чудесное: она просто произнесла эту фразу, мою фразу, как будто прочитала мои мысли. В тот момент мы оба поняли, что всегда будем вместе. В первые годы мы были невероятно счастливы, страшно счастливы.
Последнее воскресение - дублированный трейлер
Последнее воскресение Дублированный трейлер
Последнее воскресение - трейлер
Последнее воскресение Трейлер
