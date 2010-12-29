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Три богатыря и шамаханская царица Три богатыря и шамаханская царица
Киноафиша Фильмы Три богатыря и шамаханская царица

Три богатыря и шамаханская царица, 2010

2010 / Россия
8.3 Оцените
212 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Восточная владычица уже не та — постарела, подурнела и прячет лицо под никабом. Одни колдовские глаза, очаровывающие всех подряд, все те же! Но вернуть утраченную юность и красоту страсть как хочется! Вот и древняя байка подтверждает, что это возможно — надо всего лишь полить Дерево молодости слезами. Не своими, а тысячи красавиц. Сложность в том, что собственных, отечественных красоток в ее землях не осталось — не любила она их. И волей правительницы они закономерно закончились. Но мудрому говорящему ворону, ее слуге, приходит блестящая идея: женить на ней князя Киева! У него там пока нет дефицита миловидных девиц! Надо подкинуть князюшке портрет обольстительницы — ну, с фотошопом… то есть многолетней давности…

  • Начальные две части «богатырского» цикла в прокате вышли в минус — заработали меньше, чем израсходовали бюджета. Третий — об Илье Муромце и Соловье Разбойнике — собрал 9 миллионов долларов. Но четвертый окупил сразу всю серию: 18,8 млн.
  • Бой Добрыни и монахов, вероятно, отсылка, адресованная любителям видеоигр линейки Street Fighter: Никитич большой, могучий и медленный, как Красный Циклон Зангиев, а костюмы иноков сильно напоминают одеяние Рю.
  • Любопытные дети могут поинтересоваться у папы с мамой — откуда родом главная героиня? Из Пушкина. А географически правильный ответ — из Ширванского ханства, город Шемахы (и сегодня существует в Азербайджане, находится в 122 км от Баку).
  • Константин Бронзит, озвучивающий коварного ворона — режиссер «Алеши Поповича и Тугарина Змея» (2004), «Царевен» и «Богатырей и наследницы престола» (оба 2018).
  • Композитор Захар Антонов также известен как автор музыкального оформления к мультфильму «Морошка» (2015). Но музыку к песне, сопровождающей битву, написал автор-исполнитель Игорь Растеряев — указания его авторства в титрах нет, в оригинале композиция входит в его альбом «Русская дорога» (2011).
  • Бабулю Любавы снова озвучивает заслуженная артистка РСФСР Наталья Данилова, настоящий титан озвучки — уже подросшие зрители наверняка помнят ее неподражаемую Стервеллу де Виль (мультсериал «101 далматинец»), мадам Боньминь («Астерикс и Обеликс против Цезаря»), колдунью из «Карлика Носа» от «Мельницы», тетю Мотю из «Лунтика и его друзей», Роз из «Университета монстров». Поклонники творчества Хаяо Миядзаки слышали ее в «Унесенных призраками»: актриса озвучила воплощение зла — ведьму Юбабу, превратившую родителей Тихиро в хрюшек (а заодно и сестру-близнеца Юбабы, Дзенибу). Побывала она и Бабой Ягой в творении о Горыныче.
  • Анну Геллер также можно назвать специалистом озвучивания — кроме множества кинофильмов, она дублировала и мультипликационные ленты: ее голосом говорят взрослая Витани в «Короле-льве 2: Гордость Симбы», Лола в «Подводной братве», Тигриция в «Смешариках» («Новогодняя сказка»), Пернатль в «Похождениях императора 2», министр в «Алиса знает, что делать!».
  • Первый из художников-постановщиков — Ольга Овинникова — рисовала «Смешариков» («Новые приключения», «Легенду о золотом драконе», «Смешарики: Дежавю»), а также разборки с Тугарином, Горынычем, Соловьем и скитания всех троих бойцов на дальних берегах. Елена Лавреньтева участвовала в создании мультика «Лягушка и муравьи» (2009). Олег Маркелов — один из создателей полнометражного анимационного фильма «Крепость. Щитом и мечом».
  • Великолепный конь Юлий — Дмитрий Высоцкий — не только режиссировал замечательные «Котополис», «Черного квадрат», «Пык-пык-пык», «Три кота», но еще и актер дубляжа в двух «Иванах Царевичах» (3 и 4) — Тонкий и Ферапонт, Заяц в «Урфин Джюс возвращается» и кот-художник в своем произведении о котиках.

Легендарная Шамаханская царица, которая сводила с ума многих царей и простых смертных, положила свой глаз и на Киевского князя. Тот заболел любовью странной по ней. Но чтобы доставить в целости и сохранности эту чудо-богиню в Киев-Град, срочно из отпуска вызывают всех троих, уже знакомых нам, богатырей: Алёшу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца. Теперь троица должна решить, как быть дальше? Вроде бы и слухи о царице ходят нелестные, и князя жаль.

8.3 Оцените
212 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 30 декабря 2010
Премьера в мире 29 декабря 2010
Возраст 0+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Сергей Глезин
В ролях
Валерий Соловьев
Валерий Соловьев
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Олег Куликович
Олег Куликович
Дмитрий Высоцкий
Дмитрий Высоцкий
Все актеры и съемочная группа
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Три богатыря и шамаханская царица смотреть онлайн

Три богатыря и шамаханская царица
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
tattel 2 апреля 2015, 12:51
Смотрели сегодня . Зал ухохатывался! Дети были счастливы! А для взрослых: слабовато и надуманно. Сюжет вытянут . Богатыри-то и не спасли… Читать дальше…
berestovairis 31 марта 2020, 16:49
Наши любимые герои снова отправляются в веселое путешествие. В этот раз киевский князь влюбился, в прекрасную шамаханскую царицу. Что будет дальше и… Читать дальше…
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