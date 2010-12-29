Три богатыря и шамаханская царица, 2010

Восточная владычица уже не та — постарела, подурнела и прячет лицо под никабом. Одни колдовские глаза, очаровывающие всех подряд, все те же! Но вернуть утраченную юность и красоту страсть как хочется! Вот и древняя байка подтверждает, что это возможно — надо всего лишь полить Дерево молодости слезами. Не своими, а тысячи красавиц. Сложность в том, что собственных, отечественных красоток в ее землях не осталось — не любила она их. И волей правительницы они закономерно закончились. Но мудрому говорящему ворону, ее слуге, приходит блестящая идея: женить на ней князя Киева! У него там пока нет дефицита миловидных девиц! Надо подкинуть князюшке портрет обольстительницы — ну, с фотошопом… то есть многолетней давности…
Легендарная Шамаханская царица, которая сводила с ума многих царей и простых смертных, положила свой глаз и на Киевского князя. Тот заболел любовью странной по ней. Но чтобы доставить в целости и сохранности эту чудо-богиню в Киев-Град, срочно из отпуска вызывают всех троих, уже знакомых нам, богатырей: Алёшу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца. Теперь троица должна решить, как быть дальше? Вроде бы и слухи о царице ходят нелестные, и князя жаль.