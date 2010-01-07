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Счастливый конец

Schastlivyy konets 18+
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О фильме

Павел – циничный женоненавистник, зарабатывающий на жизнь стриптизом и давно забывший об искренности, привязанности и других человеческих чувствах. Однажды танцора настигает беда: очередная поклонница, которую оскорбило поведение Паши, накладывает на него жестокое проклятие. Когда магия начинает действовать, родной половой орган главного героя внезапно сбегает от хозяина и становится человеком. Бывший член стриптизера ведет свою жизнь, засиживается над книгами и не собирается возвращаться. Теперь Павлу, который потерял работу и всеобщее признание, предстоит переосмыслить взгляды на прекрасный пол и изменить свое существование. Он начинает с нуля: устраивается на работу в приют для животных, наконец встречает девушку, к которой испытывает настоящие чувства, но у него есть нешуточный соперник.

Фантастическая кинолента снимается в Санкт-Петербурге. Именно здесь бродил нос, отвалившийся у персонажа гоголевской истории, с которой тесно перекликается основная идея «Счастливого конца».

Чеважевский в своей интерпретации повести Гоголя выбрал наиболее простой путь. Он отказался от литературной трактовки и представил фильм как нечто похожее на «Буратино», историю о деревянном мальчике, который хочет быть человеком.

Основные персонажи киноленты носят с актерами одинаковые имена. Когда в кадре появляется паспорт главного героя, зритель может увидеть город Таганрог и дату рождения Павла Деревянко. Различается только фамилия и год рождения.

Сначала фильм планировали назвать лаконично и понятно: просто «Член».

Несмотря на тематику и сюжет, фильм не получил пометку даже 16+. Для этого создатели приложили все усилия, стараясь не использовать в картине откровенно похабный юмор и шаблонные сцены.

В качестве музыкального сопровождения через весь фильм проходит песня «I was made for loving you baby». Она звучит в разных сценах во множестве вариантов, в зависимости от настроения, которое должен передавать эпизод.

Задумка интерпретировать гоголевский «Нос» пришла к создателям во время работы над кинолентой «Кука».

Юрий Колокольников, сыгравший роль очеловеченного органа, со слов коллег по съемочной площадке, всегда с радостью участвует в необычных, странных проектах, которые не укладываются в традиционные рамки.

Павел Деревянко усердно тренировался в спортзале 4 месяца и набрал 5 килограммов мышечной массы. Эти усилия актер приложил ради единственной сцены – танца главного героя в начале фильма, для которого нужно было более рельефное тело.

Съемки так сильно повлияли на самовосприятие актера, сыгравшего главную роль, что он неожиданно для себя частично перенял характер и образ мышления своего персонажа. Он настолько вжился в амплуа, что неосознанно стал вести себя, как Паша-стриптизер. Это деморализовало мужчину. Осознав неприятные перемены, он тотчас бросил спортзал, уничтожил костюм, который использовался для съемок, и полгода пребывал в депрессивном состоянии. Сейчас актер с ужасом вспоминает этот период своей жизни.

Юрию Колокольникову для воплощения необычного образа пришлось перед съемками побриться налысо.

Ярослав Чеважевский, режиссер сюрреалистичной киноленты, перед началом проката самокритично предупредил аудиторию, что фильм может восприняться очень сомнительно. Но зрители оценили уровень юмора, неожиданно высокий для такого сюжета, и благосклонно отнеслись к реализации идеи.

Создание «Счастливого конца» длилось около года. Это третий полнометражный фильм Чеважевского, до этого проекта он занимался в основном рекламными роликами.

Циничного стриптизера-женоненавистника Пашу, не пропускающего ни одной юбки, настигает страшное проклятие. Его необъяснимый «недуг» заставляет его сменить место работы, понять, что такое мужская дружба и серьезно пересмотреть свои отношения с противоположным полом. Наконец, Паша влюбляется по-настоящему, но у него появляется Cоперник. И он ему до боли знаком…

Счастливый конец - трейлер
Счастливый конец  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 7 января 2010
Дата выхода
7 января 2010 Россия Централ Партнершип 16+
7 января 2010 Беларусь
7 января 2010 Казахстан
11 ноября 2010 США
7 января 2010 Украина
Сборы в мире $197 835
Производство Централ Партнершип, Pushkin-Pictures
Другие названия
Schastlivyy konets, Счастливый конец
Режиссер
Ярослав Чеважевский
В ролях
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Марина Голуб
Марина Голуб
Анна Тараторкина
Анна Тараторкина
Ярослав Чеважевский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

3.9
Оцените 10 голосов
3.2 IMDb
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Счастливый конец

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