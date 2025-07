Фантастическая кинолента снимается в Санкт-Петербурге. Именно здесь бродил нос, отвалившийся у персонажа гоголевской истории, с которой тесно перекликается основная идея «Счастливого конца».

Чеважевский в своей интерпретации повести Гоголя выбрал наиболее простой путь. Он отказался от литературной трактовки и представил фильм как нечто похожее на «Буратино», историю о деревянном мальчике, который хочет быть человеком.

Основные персонажи киноленты носят с актерами одинаковые имена. Когда в кадре появляется паспорт главного героя, зритель может увидеть город Таганрог и дату рождения Павла Деревянко. Различается только фамилия и год рождения.

Сначала фильм планировали назвать лаконично и понятно: просто «Член».

Несмотря на тематику и сюжет, фильм не получил пометку даже 16+. Для этого создатели приложили все усилия, стараясь не использовать в картине откровенно похабный юмор и шаблонные сцены.

В качестве музыкального сопровождения через весь фильм проходит песня «I was made for loving you baby». Она звучит в разных сценах во множестве вариантов, в зависимости от настроения, которое должен передавать эпизод.

Задумка интерпретировать гоголевский «Нос» пришла к создателям во время работы над кинолентой «Кука».

Юрий Колокольников, сыгравший роль очеловеченного органа, со слов коллег по съемочной площадке, всегда с радостью участвует в необычных, странных проектах, которые не укладываются в традиционные рамки.

Павел Деревянко усердно тренировался в спортзале 4 месяца и набрал 5 килограммов мышечной массы. Эти усилия актер приложил ради единственной сцены – танца главного героя в начале фильма, для которого нужно было более рельефное тело.

Съемки так сильно повлияли на самовосприятие актера, сыгравшего главную роль, что он неожиданно для себя частично перенял характер и образ мышления своего персонажа. Он настолько вжился в амплуа, что неосознанно стал вести себя, как Паша-стриптизер. Это деморализовало мужчину. Осознав неприятные перемены, он тотчас бросил спортзал, уничтожил костюм, который использовался для съемок, и полгода пребывал в депрессивном состоянии. Сейчас актер с ужасом вспоминает этот период своей жизни.

Юрию Колокольникову для воплощения необычного образа пришлось перед съемками побриться налысо.

Ярослав Чеважевский, режиссер сюрреалистичной киноленты, перед началом проката самокритично предупредил аудиторию, что фильм может восприняться очень сомнительно. Но зрители оценили уровень юмора, неожиданно высокий для такого сюжета, и благосклонно отнеслись к реализации идеи.

Создание «Счастливого конца» длилось около года. Это третий полнометражный фильм Чеважевского, до этого проекта он занимался в основном рекламными роликами.