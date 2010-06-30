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Турне, 2010

2010 / Франция
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме
Успешный парижский продюсер Жоашен бросил все — детей, друзей, врагов, любовь и сожаления — и в сорок лет уехал в Америку, чтобы начать жизнь сначала. Он возвращается на родину с одержимой Францией стриптиз-группой «Нью-Бурлеск». В каждом городе веселые номера и роскошные формы девушек вызывают восторг мужчин и женщин. Несмотря на безликие отели, пошлые мелодии и нехватку денег, танцовщицы создают вокруг себя волшебную атмосферу фантазии, тепла и праздника. Но их мечта о триумфальном окончании турне в Париже разбивается вдребезги: из-за предательства старого «друга» Жоашен теряет контракт на аренду зала для выступлений. Продюсеру приходится ненадолго наведаться в столицу, и старые раны открываются вновь.
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2010
Премьера в России 4 ноября 2010
Премьера в мире 30 июня 2010
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Матье Амальрик
Матье Амальрик
В ролях
Матье Амальрик
Матье Амальрик
Миранда Коклазур
Дамьен Одуль
Эрван Рибард
Жюли Феррир
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Турне 2 постера
Каннский кинофестиваль Лучший режиссер
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