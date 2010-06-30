Турне, 2010

Успешный парижский продюсер Жоашен бросил все — детей, друзей, врагов, любовь и сожаления — и в сорок лет уехал в Америку, чтобы начать жизнь сначала. Он возвращается на родину с одержимой Францией стриптиз-группой «Нью-Бурлеск». В каждом городе веселые номера и роскошные формы девушек вызывают восторг мужчин и женщин. Несмотря на безликие отели, пошлые мелодии и нехватку денег, танцовщицы создают вокруг себя волшебную атмосферу фантазии, тепла и праздника. Но их мечта о триумфальном окончании турне в Париже разбивается вдребезги: из-за предательства старого «друга» Жоашен теряет контракт на аренду зала для выступлений. Продюсеру приходится ненадолго наведаться в столицу, и старые раны открываются вновь.

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