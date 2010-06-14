Стерва для чемпиона, 2008

Некоторые русские дядюшки, умирая, оставляют завещание своим лондонским племянницам. Так 23-летняя красавица Дженни Вольт получает в наследство крупнейший российский боксерский клуб. А в придачу - контракт на проведение боя Международной Ассоциацией Бокса (WBA). Рисковая девушка готова ввязаться в эту отнюдь не женскую авантюру. Только вот незадача – владелец конкурирующего клуба Хоркин готов на все, чтобы выманить у нее этот контракт. И первое, что он делает – уводит всю ее команду бойцов.

Но Дженни не так-то просто сбить с выбранного пути! У нее в руках оказывается неожиданный козырь: молодой и никому неизвестный боксер Топазов, в котором она видит железную волю к победе и отчаянную решимость добиться успеха. Теперь их задача – как можно быстрее сделать Топазова звездой боксерского ринга. И любой ценой выиграть самый главный в их жизни приз!..