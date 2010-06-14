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Стерва для чемпиона, 2008

2008 / Россия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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О фильме

Некоторые русские дядюшки, умирая, оставляют завещание своим лондонским племянницам. Так 23-летняя красавица Дженни Вольт получает в наследство крупнейший российский боксерский клуб. А в придачу - контракт на проведение боя Международной Ассоциацией Бокса (WBA). Рисковая девушка готова ввязаться в эту отнюдь не женскую авантюру. Только вот незадача – владелец конкурирующего клуба Хоркин готов на все, чтобы выманить у нее этот контракт. И первое, что он делает – уводит всю ее команду бойцов.

Но Дженни не так-то просто сбить с выбранного пути! У нее в руках оказывается неожиданный козырь: молодой и никому неизвестный боксер Топазов, в котором она видит железную волю к победе и отчаянную решимость добиться успеха. Теперь их задача – как можно быстрее сделать Топазова звездой боксерского ринга. И любой ценой выиграть самый главный в их жизни приз!..

5.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 14 июня 2010
Премьера в мире 14 июня 2010
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Сергей Гинзбург
Сергей Гинзбург
В ролях
Анастасия Цветаева
Андрей Чернышов
Андрей Чернышов
Кен Бе Джун
Александр Ильин
Александр Ильин
Александр Пашутин
Александр Пашутин
Все актеры и съемочная группа
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