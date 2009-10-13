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Oceans

Океаны, 2009

2009 / Франция / Швейцария / Испания / Монако
7.9 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В этом фильме исследуется самая неизведанная часть нашей планеты: океаны и их обитатели. Пока на поверхности воды бушуют мощные волны, под водой все мирно и неподвижно. Прослеживая путешествие игуаны, охоту на дельфинов, стаи морских птиц, нападающих на косяки рыб, бесшумно скользящих по морскому дну скатов и титанических китов и косаток, зритель узнает не только о жизни водных обитателей, но и о том отпечатке, который человек накладывает на дикую природу. Фильм призывает к защите океанов перед лицом рыболовства, загрязнения и глобального потепления.

  • Фильм был снят в сотрудничестве с учеными из Переписи морской флоры и фауны и использовал их технологии, в том числе стабилизированные камеры для бурного моря, электрический мини-вертолет, чтобы приближаться и снимать морских животных без шума, а также подводные камеры, буксируемые и устанавливаемые на шестах. В результате было снято более 200 видов животных в более чем 50 точках мира. 
  • В английской версии фильма рассказчиком является Пирсом Броснаном, исполнившим роль Джеймса Бонда в четырех поздних фильмах бондианы. 
  • Деми Ловато и Джо Джонас записали специальный дуэт для североамериканского релиза Disney под названием «Make a Wave». В основном же фильм сопровождается саундтреком Бруно Куле в исполнении Парижского филармонического оркестра.

Документальная драма, съемки которой велись по всему миру. Медитативное действо, держащее в постоянном напряжении, рассказывает об исчезающих чудесах подводного мира.

Не имеющий аналогов, потрясающе красивый, захватывающий документальный блокбастер от создателя "Птиц " и "Микрокосмоса".

7.9 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 9 сентября 2010
Премьера онлайн 1 июня 2022
Премьера в мире 13 октября 2009
Возраст 16+
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Жак Перрен
В ролях
Пирс Броснан
Пирс Броснан
Маноло Гарсиа
Жак Перрен
Олег Басилашвили
Олег Басилашвили
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Aннаизcна 2 апреля 2015, 12:51
Только что с просмотра. Я получила удовольствие от фильма.. От музыки.. Вот думаю, что и хорошо, что почти без слов...Что касается коммента чуть… Читать дальше…
cinlover 2 апреля 2015, 12:51
Я слышал, что этот фильм вышел в IMAX-варианте. Если так, то нафига в киномечту было переться? :)
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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29 июня 2017 18:01
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