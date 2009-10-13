Океаны, 2009

В этом фильме исследуется самая неизведанная часть нашей планеты: океаны и их обитатели. Пока на поверхности воды бушуют мощные волны, под водой все мирно и неподвижно. Прослеживая путешествие игуаны, охоту на дельфинов, стаи морских птиц, нападающих на косяки рыб, бесшумно скользящих по морскому дну скатов и титанических китов и косаток, зритель узнает не только о жизни водных обитателей, но и о том отпечатке, который человек накладывает на дикую природу. Фильм призывает к защите океанов перед лицом рыболовства, загрязнения и глобального потепления.
Документальная драма, съемки которой велись по всему миру. Медитативное действо, держащее в постоянном напряжении, рассказывает об исчезающих чудесах подводного мира.
Не имеющий аналогов, потрясающе красивый, захватывающий документальный блокбастер от создателя "Птиц " и "Микрокосмоса".