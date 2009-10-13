Океаны, 2009

Документальная драма, съемки которой велись по всему миру. Медитативное действо, держащее в постоянном напряжении, рассказывает об исчезающих чудесах подводного мира.

Не имеющий аналогов, потрясающе красивый, захватывающий документальный блокбастер от создателя "Птиц " и "Микрокосмоса".