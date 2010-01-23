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Погребенный заживо Погребенный заживо
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Buried

Погребенный заживо, 2010

2010 / Испания
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55 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Пол работает по контракту водителем в Ираке. Во время очередного рейса он нарывается на засаду и теряет сознание в ходе нападения террористов. Спустя некоторое время он приходит в себя в тесном темном ящике. Постепенно Пол понимает, что попал в плен, а ящик в котором он оказался – это гроб, выбраться из которого можно только если правительство внесет за него выкуп. При себе Пол обнаруживает лишь зажигалку и мобильный телефон, а кислород и время, отведенное террористами на внесение денег, стремительно заканчиваются.

  • Райан Рейнольдс признался, что к концу съемок он начал испытывать приступы клаустрофобии. 
  • Саманта Мэтис, сыгравшая жену Пола Конроя, ранее снялась в фильме “83 часа до рассвета”, где ее героиня тоже была похоронена заживо.
  • Райан Рейнольдс был первым и единственным кандидатом на роль Пола Конроя.
  • Фильм был снят всего за 17 дней на студии в Барселоне.
  • Всего на съемках фильма было задействовано семь гробов.
  • Американские прокатчики провели необычную рекламную акцию, в которой четыре победителя конкурса смогли увидеть картину до ее выхода в прокат. Показ фильма проводился в закрытых гробах.
  • Сценарий фильма попал в “Черный список” 2009 года – перечень самых перспективных нереализованных сценариев года. 
     

Контрактник американской армии Пол Конрой служит в Ираке водителем грузовика. После неожиданного нападения антиправительственной группировки Пол приходит в сознание и обнаруживает себя под землей в старом деревянном гробу. Он погребен заживо.

Кто и зачем это сделал - непонятно. В карманах – только зажигалка и мобильник, единственная связь с внешним миром. Прием слабый, батарейка садится, кислород на исходе: на то, чтобы понять, почему он здесь и как выбраться из смертельной ловушки, у Пола остается только полтора часа. И с каждой секундой неотвратимо приближается смерть…

8.1 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 14 октября 2010
Премьера в мире 23 января 2010
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Родриго Кортес
В ролях
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Ивана Миньо
Энн Локхарт
Хосе Мария Язпик
Хосе Луис Гарсия Перез
Все актеры и съемочная группа
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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
10\10 и 10\10 и 10\10✊
disturatro 23 февраля 2023, 17:26
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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