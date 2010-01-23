Погребенный заживо, 2010

Контрактник американской армии Пол Конрой служит в Ираке водителем грузовика. После неожиданного нападения антиправительственной группировки Пол приходит в сознание и обнаруживает себя под землей в старом деревянном гробу. Он погребен заживо.

Кто и зачем это сделал - непонятно. В карманах – только зажигалка и мобильник, единственная связь с внешним миром. Прием слабый, батарейка садится, кислород на исходе: на то, чтобы понять, почему он здесь и как выбраться из смертельной ловушки, у Пола остается только полтора часа. И с каждой секундой неотвратимо приближается смерть…