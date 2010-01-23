Погребенный заживо, 2010

Пол работает по контракту водителем в Ираке. Во время очередного рейса он нарывается на засаду и теряет сознание в ходе нападения террористов. Спустя некоторое время он приходит в себя в тесном темном ящике. Постепенно Пол понимает, что попал в плен, а ящик в котором он оказался – это гроб, выбраться из которого можно только если правительство внесет за него выкуп. При себе Пол обнаруживает лишь зажигалку и мобильный телефон, а кислород и время, отведенное террористами на внесение денег, стремительно заканчиваются.
Контрактник американской армии Пол Конрой служит в Ираке водителем грузовика. После неожиданного нападения антиправительственной группировки Пол приходит в сознание и обнаруживает себя под землей в старом деревянном гробу. Он погребен заживо.
Кто и зачем это сделал - непонятно. В карманах – только зажигалка и мобильник, единственная связь с внешним миром. Прием слабый, батарейка садится, кислород на исходе: на то, чтобы понять, почему он здесь и как выбраться из смертельной ловушки, у Пола остается только полтора часа. И с каждой секундой неотвратимо приближается смерть…