Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Мисима: Жизнь в четырех главах
Постер фильма Мисима: Жизнь в четырех главах
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Мисима: Жизнь в четырех главах

Мисима: Жизнь в четырех главах

Mishima 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Попытка собрать из фрагментов биографии и книг писателя портрет художника в молодости. Взяв за основу три наполовину автобиографических романа Мисимы, Шредер исследует природу одержимости художника идеями, которые привели его к необходимости закончить свою жизнь как фразу, как предложение - поставить точку. Каждой из четырех частей картины - "Красота", "Искусство", "Действие", "Гармония пера и меча" - присуща своя постановочная техника, своя мелодия, свой цвет. Тот уровень проникновения в образную систему, который демонстрирует художник-постановщик фильма Эйко Ишиоко, превращает "Мисиму" в совершенное и самостоятельное произведение искусства, для которого кинопленка существует только как способ сохранения. Музыка Филипа Гласса была написана до начала съемок, но после монтажа была подвергнута композитором перезаписи.

Страна США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 31 августа 1984
Дата выхода
12 августа 2010 Россия ЛеопАрт 16+
28 ноября 1985 Австралия M
28 ноября 2019 Германия
12 августа 2010 Казахстан
24 апреля 1986 Нидерланды
7 февраля 1986 Португалия
20 сентября 1985 США
12 августа 2010 Украина
15 мая 1985 Франция
MPAA R
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $569 996
Производство Zoetrope Studios, Filmlink International, Lucasfilm
Другие названия
Mishima: A Life in Four Chapters, Mishima, Mishima - Ein Leben in vier Kapiteln, Mishima: Una vida en cuatro capítulos, Mishima - elämän neljä lukua, Mishima - ett liv i fyra kapitel, Mishima - une vie en quatre chapitres, Mishima, una vida en cuatro capítulos, Mishima: Ett liv i fire kapitler, Mishima: Uma Vida em Quatro Tempos, Mishima: Una vita in quattro capitoli, Mişima, Μισίμα, Мисима: Жизнь в четырёх главах, Мишима, ミシマ：ア・ライフ・イン・フォー・チャプターズ, 三島由紀夫：人間四幕
Режиссер
Пол Шредер
Пол Шредер
В ролях
Хироси Катсуно
Хисако Манда
Харуко Като
Наоко Отани
Джункичи Оримото
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Мисима: Жизнь в четырех главах
Мисима. Финальная глава 6.0
Мисима. Финальная глава (2012)
Врезалось в память! 7.5
Врезалось в память! (2006)
Один и два 8.1
Один и два (2000)
Красивая работа 7.4
Красивая работа (1999)
Одуванчик 7.9
Одуванчик (1985)
Восхождение 8.4
Восхождение (1976)
Маргаритки 7.2
Маргаритки (1966)
Женщина в песках 7.2
Женщина в песках (1964)
Управляющий Сансе 8.4
Управляющий Сансе (1954)
Воскрешенный Адам 6.2
Воскрешенный Адам (2008)
Эскорт для дам 5.8
Эскорт для дам (2007)
Копьеносец Гондза 7.0
Копьеносец Гондза (1985)
Фильм находится в подборках
Фильмы про книги, писателей и поэтов: список лучших Фильмы про книги, писателей и поэтов: список лучших

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 14 голосов
7.9 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Yukio Mishima (Narrator) [закадровый голос] Средний возраст мужчины в бронзовом веке был восемнадцать, в римскую эпоху — двадцать два. Тогда, должно быть, рай был прекрасен. Сегодня он должен выглядеть ужасно. Когда мужчина достигает сорока, у него нет шансов умереть красиво. Как бы он ни старался, он умрёт от разложения. Он должен заставить себя жить.
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
«Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект»: зрители назвали худшую серию «Маши и Медведя» — ее просмотрели 214 млн раз
Любимая бабушка российского кино была ого-го! Как в молодости выглядела Антонина Семеновна из «Папиных дочек»
Что ждет Жука во 2 сезоне «Черного солнца»? Ставки стали выше — на кону не только репутация и должность
Рекомендовано фанатам «Первого отдела»: найден достойный детектив от НТВ — в главной роли Шибанов
С ИИ-кадрами, постаревшей Эм-Джей и Серебряным Соболем: «Человек Паук-4» явно станет хитом — Магуайр в трейлере напоминает Логана
Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить
Сукуна, жди беды: кто такой Хаджиме Кашимо из шестой серии «Магической битвы 3»
Мудрость, заключенная в четырех словах: что Фаина Раневская назвала главным богатством старости
«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой
От Мулан до Моан: какая ты принцесса Disney по знаку Зодиака
900+ млн за месяц, миллиард на горизонте: эротика с Суини бьет рекорд «Пятидесяти оттенков», а ведь на нее никто не ставил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше