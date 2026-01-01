Попытка собрать из фрагментов биографии и книг писателя портрет художника в молодости. Взяв за основу три наполовину автобиографических романа Мисимы, Шредер исследует природу одержимости художника идеями, которые привели его к необходимости закончить свою жизнь как фразу, как предложение - поставить точку. Каждой из четырех частей картины - "Красота", "Искусство", "Действие", "Гармония пера и меча" - присуща своя постановочная техника, своя мелодия, свой цвет. Тот уровень проникновения в образную систему, который демонстрирует художник-постановщик фильма Эйко Ишиоко, превращает "Мисиму" в совершенное и самостоятельное произведение искусства, для которого кинопленка существует только как способ сохранения. Музыка Филипа Гласса была написана до начала съемок, но после монтажа была подвергнута композитором перезаписи.
