Yukio Mishima (Narrator) [закадровый голос] Средний возраст мужчины в бронзовом веке был восемнадцать, в римскую эпоху — двадцать два. Тогда, должно быть, рай был прекрасен. Сегодня он должен выглядеть ужасно. Когда мужчина достигает сорока, у него нет шансов умереть красиво. Как бы он ни старался, он умрёт от разложения. Он должен заставить себя жить.