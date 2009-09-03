Дорога, 2008

В результате экологической катастрофы практически все животные и растения на планете погибают. Людям приходится либо питаться консервами, изготовленными до наступления катаклизма, либо заниматься каннибализмом. Герои фильма, отец и сын, в поисках уединенного и пригодного для жизни уголка пускаются в дальний путь. Дорога, которой идут мужчина и мальчик, полна опасностей, и наибольшую угрозу для своих же соплеменников представляют люди, сошедшие с ума от голода и страха.