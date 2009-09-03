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Дорога Дорога
Киноафиша Фильмы Дорога
The Road

Дорога, 2008

2008 / США
7.2 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

В результате экологической катастрофы практически все животные и растения на планете погибают. Людям приходится либо питаться консервами, изготовленными до наступления катаклизма, либо заниматься каннибализмом. Герои фильма, отец и сын, в поисках уединенного и пригодного для жизни уголка пускаются в дальний путь. Дорога, которой идут мужчина и мальчик, полна опасностей, и наибольшую угрозу для своих же соплеменников представляют люди, сошедшие с ума от голода и страха.

  • Фильм основан на одноименном постапокалиптическом романе американского писателя Кормака Маккарти. Впервые произведение было опубликовано в 2006 году. 
  • Вигго Мортенсен, исполнитель роли отца, перед началом съёмок намеренно голодал и спал прямо в одежде. Однажды актера даже приняли за бездомного.
  • Сцена, где отец моет сыну голову водой из ручья, была снята с трёх дублей. Поскольку было холодно, режиссер Джон Хилкоут пообещал Коди Смиту-Макфи, что им потребуется максимум два дубля. Однако из-за некстати выглянувшего солнца юному актеру пришлось ещё немного потерпеть во имя искусства. 
  • Коди Смит-Макфи получил роль благодаря внешнему сходству с Шарлиз Терон, исполнившей роль матери персонажа.

На Землю обрушились чудовищные катаклизмы, цивилизация уничтожена, как и практически вся жизнь на планете. Оставшееся человечество разделилось на каннибалов и их добычу. По дороге, покрытой пеплом, идут отец с сыном. Они хотят добраться до теплых мест, чтобы выжить…

7.2 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2008
Премьера в России 20 мая 2010
Премьера онлайн 17 сентября 2010
Премьера в мире 3 сентября 2009
Возраст 18+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Джон Хиллкоут
Джон Хиллкоут
В ролях
Вигго Мортенсен
Вигго Мортенсен
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Гай Пирс
Гай Пирс
Коди Смит-МакФи
Коди Смит-МакФи
Все актеры и съемочная группа
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Дорога
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
523561 2 апреля 2015, 12:51
Чтобы натолкнуть зрителя на философские размышления, надо постараться. Авторы, мне кажется, этого в полной мере не сделали.

Смотреть, как они… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Великолепно. Если вам не нравится этот фильм или эта книга, вам лучше отправится на сайт, MTV и больше никогда, никогда не возвращаться к серьезному искусству.
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