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Сокровище
Precious: Based on the Novel Push by Sapphire
Сокровище, 2009
2009 / США
Трейлер
6.8
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Жанр:
драма
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О фильме
В Гарлеме неграмотной девушке-подростку, страдающей избыточным весом и, ко всему прочему, беременной вторым ребенком, предлагают вступить в альтернативную школу в надежде, что ее жизнь кардинально изменится…
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6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность
1 час 49 минут
Год выпуска
2009
Премьера в России
6 мая 2010
Премьера в мире
16 января 2009
Прокатчик
ЛеопАрт
Режиссер
Ли Дэниелс
В ролях
Габури Сидибе
Моник
Мэрайя Кэри
Ленни Кравиц
Шерри Шеперд
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в
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2 постера
Оскар
Лучшая женская роль второго плана
Оскар
Лучший адаптированный сценарий
Золотой глобус
Лучшая актриса второго плана
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Отзывы о фильме
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salnor
7 июля 2022, 22:33
Один из сильнейших драматических фильм о человеческой душе
Отзывы
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12
голосов
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саундтрек фильма
Сокровище
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