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Сокровище Сокровище
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Precious: Based on the Novel Push by Sapphire

Сокровище, 2009

2009 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме
В Гарлеме неграмотной девушке-подростку, страдающей избыточным весом и, ко всему прочему, беременной вторым ребенком, предлагают вступить в альтернативную школу в надежде, что ее жизнь кардинально изменится…
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 6 мая 2010
Премьера в мире 16 января 2009
Прокатчик ЛеопАрт
Режиссер
Ли Дэниелс
Ли Дэниелс
В ролях
Габури Сидибе
Габури Сидибе
Моник
Моник
Мэрайя Кэри
Мэрайя Кэри
Ленни Кравиц
Ленни Кравиц
Шерри Шеперд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сокровище 2 постера
Оскар Лучшая женская роль второго плана
Оскар Лучший адаптированный сценарий
Золотой глобус Лучшая актриса второго плана
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
salnor 7 июля 2022, 22:33
Один из сильнейших драматических фильм о человеческой душе
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12 голосов
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