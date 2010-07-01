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Следы на песке, 2010

2010 / Болгария
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12 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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О фильме
В аэропорту Софии Слави рассказывает историю своей жизни молодому таможеннику. В детстве Слави и Нелли любили друг друга, она даже обещала выйти за него замуж. Но потом дети подросли – Нелли полюбила другого парня. Слави сильно запил, начались проблемы с милицией. Однажды он решает бросить все и уехать на Запад. Пройдя австрийские лагеря для беженцев, пережив еще одну любовь, герой оказался в США. Много работал, нашел друзей, купил свой грузовик. Много колесил по Америке, но никогда не забывал о своей Нелли и однажды встретил индейца, который продал ему амулет, по преданию помогающий вернуть утраченную любовь. Потом рухнул коммунистический режим и обстоятельства сложились так, что Слави вернулся в Болгарию, в свой родной город, где все еще живет его первая любовь.
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 1 июля 2010
Премьера в мире 1 июля 2010
Режиссер
Ивайло Христов
В ролях
Яна Титова
Асен Блатечки
Деян Донков
Карла Рахал
Лабина Митевска
Все актеры и съемочная группа
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