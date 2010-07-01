Следы на песке, 2010

В аэропорту Софии Слави рассказывает историю своей жизни молодому таможеннику. В детстве Слави и Нелли любили друг друга, она даже обещала выйти за него замуж. Но потом дети подросли – Нелли полюбила другого парня. Слави сильно запил, начались проблемы с милицией. Однажды он решает бросить все и уехать на Запад. Пройдя австрийские лагеря для беженцев, пережив еще одну любовь, герой оказался в США. Много работал, нашел друзей, купил свой грузовик. Много колесил по Америке, но никогда не забывал о своей Нелли и однажды встретил индейца, который продал ему амулет, по преданию помогающий вернуть утраченную любовь. Потом рухнул коммунистический режим и обстоятельства сложились так, что Слави вернулся в Болгарию, в свой родной город, где все еще живет его первая любовь.

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