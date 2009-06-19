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Экзамен, 2009

2009 / Великобритания
7.7 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
Восемь талантливых кандидатов добрались до финального испытания, пройдя которое им будет позволено поступить на работу в загадочную крупную корпорацию. Войдя в комнату, которая затем была заперта, кандидаты получили по листочку с одним единственным вопросом. По правилам им нельзя разговаривать и делиться вопросами или ответами на них. Счетчик на 80 минут запущен и герои переворачивают листочки. Их ждет удивление — они у всех пусты. Теперь, в зависимости от крепкости психики им предстоит многое пережить, в том числе насилие и смерть…
7.7 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2009
Премьера в России 10 июня 2010
Премьера онлайн 20 июня 2012
Премьера в мире 19 июня 2009
Прокатчик Premium Film
Режиссер
Стюарт Хэзелдайн
В ролях
Люк Мэбли
Люк Мэбли
Адар Бек
Адар Бек
Крис Кэри
Джемма Чан
Джемма Чан
Натали Кокс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Экзамен 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Mousepipi 2 апреля 2015, 12:51
Пока фильм шел в кинотеатрах - все раздумывала - идти или нет . Комментарии здесь в форуме останавливали. В итоге посмотрела дома по компу и… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Было очень любопытно глянуть на забугорный подход к подбору персонала. Т.к. мода на всякие тесты, собеседования и прочую фигню, которой наши эйчары… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Выходи со мной играть: 8 фильмов, где герои втянуты в безумную историю Многие из этих картин заставят вас сомневаться в окружающей действительности, другие заинтригуют, а некоторые просто повеселят.  
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10 мая 2021 19:01
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