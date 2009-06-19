Экзамен, 2009

Восемь талантливых кандидатов добрались до финального испытания, пройдя которое им будет позволено поступить на работу в загадочную крупную корпорацию. Войдя в комнату, которая затем была заперта, кандидаты получили по листочку с одним единственным вопросом. По правилам им нельзя разговаривать и делиться вопросами или ответами на них. Счетчик на 80 минут запущен и герои переворачивают листочки. Их ждет удивление — они у всех пусты. Теперь, в зависимости от крепкости психики им предстоит многое пережить, в том числе насилие и смерть…

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