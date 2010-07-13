Ученик чародея, 2010

“Ученик чародея” − совместный проект актера Николаса Кейджа и продюсера Джерри Брукхаймера. До него они работали вместе над “Скалой” (19960, “Воздушной тюрьмой” (1997), “Угнать за 60 секунд” (2000), “Сокровищем Нации” (2004) и “Сокровищем Нации: Книга тайн” (2007), а также “Миссией Дарвина” (2009). Кроме того, это третий совместный фильм Кейджа с режиссером Джоном Тертелтаубом.

Как заметил исполнитель главной роли Джей Барушель, “Ученик чародея” можно считать признанием в любви городу Нью-Йорку. Большинство сцен снимались в популярных нью-йоркских локациях – на Таймс-сквер, в Вашингтонском сквере в Гринвич-Виллидж, на Манхэттене, в Бруклине, Китайском квартале и др. Например, вымышленный магазинчик “Аркана Кабана” разместился в Гросвенор-билдинг на Уайт-стрит в Трайбеке.

В фильме присутствуют отсылки к жизни и изобретениям Николы Тесла. Так, например, съемки велись в Кафедральном соборе Иоанна Богослова: именно тут когда-то прошла поминальная служба по Тесла, на которой собралось около двух тысяч человек. Также интересно, что последний съемочный день пришелся на 153-й день рождения легендарного изобретателя.

В сцене с преследованием за Дэйвом гонятся настоящие волки. Это Бандит, Сьерра, Самсон и Такода с фермы в Нью-Джерси. Животные выглядели настолько ручными и ласковыми, что специалистам по спецэффектам позже пришлось “дорисовывать” им более угрожающие выражения мордочек.

Одна из тех, кого вызывает Хорват, – Эбигейл Уильямс. В 1692 году, когда Уильямс было 12 лет, она стала первой, кого обвинили в колдовстве в Салеме, штат Массачусетс. Этот процесс повлек за собой знаменитые суды над салемскими ведьмами и гибель не менее 20 человек. Судьба самой Уильямс до сих пор остается тайной для историков.

Хотя фильм и не является ремейком “Фантазии”, он включает множество отсылок к своему кино-“предку”. В первую очередь, это сцена с потопом, который вызывает герой Барушеля. Работавшему над спецэффектами Марку Хокеру пришлось устроить настоящее наводнение с помощью хитрой системы насосов и сливов, которые накачивали в лабораторию и выкачивали из нее 120 000 литров воды.

Создатели картины – поклонники классического мультфильма “Фантазия” Уолта Диснея, один из эпизодов которого вдохновлен балладой “Der Zauberlehrling” (“Ученик чародея”) Иоганна Вольфганга фон Гете. Николас Кейдж признавалась, что именно “Фантазия” стала первым фильмом, на который его привели в кино родители. Любопытный факт: сценарист Мэтт Лопез работал над сюжетом в том же здании, где снимали “Фантазию”.

Ныне анимационная лента “Фантазия” находится среди избранных фильмов, которые хранятся в Национальном киноархиве библиотеки Конгресса.