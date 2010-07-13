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Ученик чародея Ученик чародея
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The Sorcerer's Apprentice

Ученик чародея, 2010

2010 / США
7.9 Оцените
141 голос Рейтинг IMDb: 6.1
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Эта история началась очень давно, когда добрые и злые волшебники еще открыто ходили на нашей земле. После убийства Мерлина, могущественного мага и защитника человечества, душу коварной колдуньи Морганы запечатали в Гримхольд. Веками после этого чародея Бальтазар Блейк хранил Гримхольд, заключая в него сподвижников ведьмы.

Но вот в наши дни по случайности на свободу вырывается Максим Хорват. Вместе со своим учеником, известным в Нью-Йорке иллюзионистом Дрейком Стоуном Хорват строит план освобождения Морганы и мести Блейку. Бальтазар отчаянно нуждается в помощнике, которым становится студент-физик Дэйв Статлер, не очень-то верящий в магию и совсем уж точно не героический персонаж. Но совсем скоро юноше, который оказывается наследником великого Мерлина, предстоит узнать, что “магия не нарушает законов физики – просто не все законы еще открыты”.

Семейный фэнтези-боевик Джона Тертелтауба собрал на одном экране целую россыпь голливудских звезд во главе с Николасом Кейджем и Альфредом Молиной. Спродюсировал картину Джерри Брукхаймер (“Перл Харбор”, “Пираты Карибского моря”).

“Ученик чародея” − совместный проект актера Николаса Кейджа и продюсера Джерри Брукхаймера. До него они работали вместе над “Скалой” (19960, “Воздушной тюрьмой” (1997), “Угнать за 60 секунд” (2000), “Сокровищем Нации” (2004) и “Сокровищем Нации: Книга тайн” (2007), а также “Миссией Дарвина” (2009). Кроме того, это третий совместный фильм Кейджа с режиссером Джоном Тертелтаубом.

Как заметил исполнитель главной роли Джей Барушель, “Ученик чародея” можно считать признанием в любви городу Нью-Йорку. Большинство сцен снимались в популярных нью-йоркских локациях – на Таймс-сквер, в Вашингтонском сквере в Гринвич-Виллидж, на Манхэттене, в Бруклине, Китайском квартале и др. Например, вымышленный магазинчик “Аркана Кабана” разместился в Гросвенор-билдинг на Уайт-стрит в Трайбеке.

В фильме присутствуют отсылки к жизни и изобретениям Николы Тесла. Так, например, съемки велись в Кафедральном соборе Иоанна Богослова: именно тут когда-то прошла поминальная служба по Тесла, на которой собралось около двух тысяч человек. Также интересно, что последний съемочный день пришелся на 153-й день рождения легендарного изобретателя.

В сцене с преследованием за Дэйвом гонятся настоящие волки. Это Бандит, Сьерра, Самсон и Такода с фермы в Нью-Джерси. Животные выглядели настолько ручными и ласковыми, что специалистам по спецэффектам позже пришлось “дорисовывать” им более угрожающие выражения мордочек.

Одна из тех, кого вызывает Хорват, – Эбигейл Уильямс. В 1692 году, когда Уильямс было 12 лет, она стала первой, кого обвинили в колдовстве в Салеме, штат Массачусетс. Этот процесс повлек за собой знаменитые суды над салемскими ведьмами и гибель не менее 20 человек. Судьба самой Уильямс до сих пор остается тайной для историков.

Хотя фильм и не является ремейком “Фантазии”, он включает множество отсылок к своему кино-“предку”. В первую очередь, это сцена с потопом, который вызывает герой Барушеля. Работавшему над спецэффектами Марку Хокеру пришлось устроить настоящее наводнение с помощью хитрой системы насосов и сливов, которые накачивали в лабораторию и выкачивали из нее 120 000 литров воды.

Создатели картины – поклонники классического мультфильма “Фантазия” Уолта Диснея, один из эпизодов которого вдохновлен балладой “Der Zauberlehrling” (“Ученик чародея”) Иоганна Вольфганга фон Гете. Николас Кейдж признавалась, что именно “Фантазия” стала первым фильмом, на который его привели в кино родители. Любопытный факт: сценарист Мэтт Лопез работал над сюжетом в том же здании, где снимали “Фантазию”.

Ныне анимационная лента “Фантазия” находится среди избранных фильмов, которые хранятся в Национальном киноархиве библиотеки Конгресса.

Дейв–студент колледжа, который пытается сдать экзамены по физике и назначить свидание девушке своей мечты Беки.

Внезапно в его жизнь врывается эксцентричный Бальтазар Блейк. Выясняется, что Бальтазар – современный волшебник, который долгое время искал человека равного или превосходящего по силе его самого. Когда давний враг Бальтазара, Максим Хорват грозит не только уничтожить Блейка, но и разрушить весь Нью-Йорк, Бальтазар берется обучать Дейва науке и искусству волшебства. Непохожим друг на друга волшебникам предстоит вместе остановить силы зла. Дейву понадобится все его мужество, чтобы пережить обучение, спасти город и освободить девушку, поскольку теперь он – Ученик Чародея.

7.9 Оцените
141 голос Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2010
Премьера в России 15 июля 2010
Премьера в мире 13 июля 2010
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джон Тертелтауб
Джон Тертелтауб
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Альфред Молина
Альфред Молина
Джей Барушель
Джей Барушель
Тереза Палмер
Тереза Палмер
Все актеры и съемочная группа
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Ученик чародея
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Наша рецензия
Успехи Гарри Поттера на ниве овладения сердцами и, что в большинстве случаев то же самое, кошельками заставляют боссов крупных студий совершать всё новые и новые подвиги по размножению юношей, обучающихся магии. То есть юноши-то, конечно, всегда готовы к размножению, даже независимо от большой кинополитики, но корпоративный менеджмент Голливуда старается держать руку на пульсе, добиваясь искомого единообразия, так что отличить один проект от другого зачастую и вовсе затруднительно. Впрочем,…
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https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Сама задумка, мож, и не плоха, но второй раз не посмотришь. Из плюсов - Кейдж (мне казалось, что парень его раздражал не по сюжету фильма, а в… Читать дальше…
Catherine 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (SEXMONACH, 19/07/2010 - 23:45:02):Re: Ученик чародея (19 июля 2010 23:45:02)Не понравилось, что ученик Кейджа имбицил с вечно откртым ртом и… Читать дальше…
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