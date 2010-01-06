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Как выйти замуж за 3 дня, 2010

2010 / США / Ирландия
7.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Анна Бреди создает продуманную схему того, как сделать предложение своему парню в Високосный день по старой ирландской традиции. К сожалению, во время полета шторм уносит самолет вместо Дублина в Уэльс. Анна арендует лодку, чтобы вплавь отправиться в Корк, но из-за очередного шторма она попадает в небольшую приморскую деревушку Дингл. Там героиня просит Деклана О'Каллагана, угрюмого трактирщика, отвезти ее в Дублин. Сначала тот отказывается, но, понимая, что его таверне угрожает потеря права выкупа, соглашается сделать это за 500 евро. Они совершенно не переносят друг друга, но постепенно проникаются симпатией… 

  • Замок, на который поднимаются два главных персонажа, – это Скала Дунамас в графстве Лаойс, хотя она была добавлена в кадр с помощью компьютерной графики.
  • Мост, на котором Анна и Деклан обсуждают бегство его бывшей невесты, находится в Сент-Стивенс-Грин, известном центральном парке в Дублине.
  • Каверзы с датами, описанные в сюжете фильма, были и за его пределами. Оба актера, играющие возлюбленных героини, Адам Скотт и Мэттью Гуд, родились 3 апреля.
  • Фильм снят по мотивам картины знаменитого дуэта Майкла Пауэлла и Эмерика Прессбургера «Я знаю, куда я иду!» 1945 года.
  • Съемки фильма проходили на островах Аран, в национальном парке в графстве Уиклоу, в Дублине, а также в графстве Голуэй, Ирландия.
  • Оригинальное название фильма - “Високосный год”.
  • Мэттью Гуд раскритиковал фильм после его выхода и признался, что согласился сниматься в нем только потому, что производство проходило недалеко от Лондона и он мог возвращаться домой на выходных.

В англоязычных странах есть традиция — 29 февраля женщина может сделать предложение мужчине, и он не имеет права отказаться. И вот чопорная дама едет в Дублин, чтобы именно в этот день попробовать сделать предложение своему бойфренду.

Но погода меняет её планы, и чтобы осуществить задуманное, ей приходится прибегнуть к помощи ворчливого ирландца — хозяина гостиницы. Вместе с ним героиня вынуждена путешествовать через всю страну, чтобы успеть вовремя сделать предложение.

7.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 6 января 2010
Премьера в мире 6 января 2010
Возраст 16+
Режиссер
Ананд Такер
В ролях
Эми Адамс
Эми Адамс
Кэйтлин Олсен
Мэттью Гуд
Мэттью Гуд
Адам Скотт
Адам Скотт
Мали Харрис
Все актеры и съемочная группа
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Как выйти замуж за 3 дня
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саундтрек фильма Как выйти замуж за 3 дня
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