Воины света, 2010

В ближайшем будущем большая часть людей, переживших страшную эпидемию, перерождается в вампиров. Та ничтожная горстка смертных, которые еще остались на планете, не может утолить голод новой расы. Оставшиеся без пищи кровопийцы стремительно деградируют и превращаются в свирепых монстров. Все силы вампиров брошены на поиски заменителя крови, иначе новой войны не миновать. Ученый-гематолог по имени Эдвард Далтон случайно узнает о случае исцеления - один из кровопийц снова стал обычным человеком. С помощью эксперимента Далтону удается понять, каким образом можно запустить “антиэпидемию” и вернуть человечеству былой облик…