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Воины света, 2010

2010 / Австралия / США
7.0 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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В ближайшем будущем большая часть людей, переживших страшную эпидемию, перерождается в вампиров. Та ничтожная горстка смертных, которые еще остались на планете, не может утолить голод новой расы. Оставшиеся без пищи кровопийцы стремительно деградируют и превращаются в свирепых монстров. Все силы вампиров брошены на поиски заменителя крови, иначе новой войны не миновать. Ученый-гематолог по имени Эдвард Далтон случайно узнает о случае исцеления - один из кровопийц снова стал обычным человеком. С помощью эксперимента Далтону удается понять, каким образом можно запустить “антиэпидемию” и вернуть человечеству былой облик…

  • В США фильм вышел в прокат 8 января 2010 года - в день рождения легендарного Элвиса Пресли. Герой Уиллема Дефо носит прозвище “Элвис” из-за своей любви к хиту Пресли Burning Love. 
  • Уиллем Дефо уже не в первый раз появляется на экране в инфернальном образе. Одним из самых запоминающихся персонажей в карьере Дефо стал Макс Шрек - немецкий актер, исполнивший роль графа Орлока в фильме “Носферату. Симфония ужасов”. В его облике Уиллем Дефо предстал в картине “Тень вампира” (2000). 
  • Фильм с похожим сюжетом - об эпидемии, превращающей людей в вампиров - вышел в 1964 году и носил название “Последний человек на Земле”. 
  • Перед выходом фильма создатели устроили конкурс - участникам предстояло пофантазировать на тему "Каким выглядел бы мир, если бы власть в нем захватили вампиры".
  • В британских кинотеатрах фильм вышел с пометкой "15+", но после выхода на DVD рейтинг был повышен до "18+".

К 2017 году практически все население планеты превратилось в вампиров в результате страшной эпидемии. Уцелевшее человечестве стало лакомым деликатесом на столе упырей, охотящихся на ними днем и ночью. В центре бойни оказываются братья Далтоны, как и большинство ставшие кровососами. Фрэнки — известный охотник на людей. Эд — талантливый ученый, страдающий от своей нечеловеческой природы, становящийся бойцом нового Людского Сопротивления.

7.0 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 7 января 2010
Премьера онлайн 6 марта 2022
Премьера в мире 11 сентября 2009
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Майкл Спириг
Майкл Спириг
В ролях
Итан Хоук
Итан Хоук
Сэм Нил
Сэм Нил
Винс Колозимо
Винс Колозимо
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Мунго МакКей
Все актеры и съемочная группа
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По сути дела, «Воины света» – красочная иллюстрация к известной советской оздоровительной поговорке: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». Даже на вампиров сочетание этих трех стихий воздействует благотворно, превращая и самого неисправимого носферату обратно в человека. Вообще, братьям Спириг никак нельзя отказать в остроумии: кажется, они первыми додумались до той мысли, что не только вампир заражает человека вампиризмом, но и человек заражает…
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Олег Ушаков 4 марта 2023, 17:52
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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