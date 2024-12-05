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Постер мультфильма Маша и Медведь в кино: Парк чудес
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Маша и Медведь в кино: Парк чудес

Волшебные приключения Маши и Медведя в парке развлечений Masha i Medved v kino: Park chudes 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 103
Не пойду 12

О фильме

Вы верите в чудеса? Медведь вот не очень — он ведь уже взрослый. Зато Маша точно знает: они не просто есть, их можно найти вообще повсюду! А больше всего — в парке аттракционов: не зря же он называется Парком Чудес, правда? Не пропустите новую фантастическую историю о Маше и Медведе! Вас ждут удивительные приключения, необыкновенные знакомства и даже… волшебный дракон! Только — тс-с-с! Пока что это большой секрет!

Маша и Медведь в кино: Парк чудес - трейлер
Маша и Медведь в кино: Парк чудес  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 58 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 5 декабря 2024
Дата выхода
5 декабря 2024 Россия Вольга
5 декабря 2024 Беларусь
5 декабря 2024 Казахстан
5 декабря 2024 Кыргызстан
5 декабря 2024 Узбекистан 6+
Сборы в мире $773 617
Производство Animaccord Animation Studio
Другие названия
Masha i Medved v kino: Park chudes, Маша и Медведь в кино: Парк чудес
Режиссер
Васико Бедошвили
Васико Бедошвили
Василий Волков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.0
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
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Маша и Медведь в кино: Парк чудес
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Евгения Черненко 7 декабря 2024, 08:23
Жаль потраченное время. Дети в кинозале первое время надеялись будет интереснее, последние 40минут нудили.
Киноафиша.инфо 8 декабря 2024, 20:47
Это главное 🙌
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Маша и Медведь в кино: Парк чудес - трейлер
Маша и Медведь в кино: Парк чудес Трейлер
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