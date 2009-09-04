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Камера 211: Зона Камера 211: Зона
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Celda 211

Камера 211: Зона, 2009

2009 / Франция / Испания
7.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме
Полицейский Хуан пришел наниматься надзирателем в тюрьму. Знакомство с новым рабочим местом оказалось роковым. Он попал в переделку, и ему пришлось прикинуться заключенным, чтобы спасти свою жизнь. Этот шаг поставил его на тонкую грань выживаемости.
7.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 4 марта 2010
Премьера в мире 4 сентября 2009
Возраст 18+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Даниэль Монсон
В ролях
Луис Тосар
Луис Тосар
Карлос Бардем
Карлос Бардем
Марта Этура
Антонио Ресинес
Альберто Амманн
Альберто Амманн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Камера 211: Зона 2 постера
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