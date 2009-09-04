Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятие. Дом с прислугой 2"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Камера 211: Зона
Celda 211
Камера 211: Зона, 2009
2009 / Франция / Испания
Трейлер
7.7
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Жанр:
боевик
драма
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Полицейский Хуан пришел наниматься надзирателем в тюрьму. Знакомство с новым рабочим местом оказалось роковым. Он попал в переделку, и ему пришлось прикинуться заключенным, чтобы спасти свою жизнь. Этот шаг поставил его на тонкую грань выживаемости.
Развернуть
7.7
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2009
Премьера в России
4 марта 2010
Премьера в мире
4 сентября 2009
Возраст
18+
Прокатчик
Люксор
Режиссер
Даниэль Монсон
В ролях
Луис Тосар
Карлос Бардем
Марта Этура
Антонио Ресинес
Альберто Амманн
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Влюбленный скорпион
(2013)
6.857143
Американец
(2011)
5.2
Зажигание
(2013)
6.7272725
Ма Ма
(2015)
8
Предчувствие любви
(2013)
6.0666666
Южная пустыня
(2007)
6
Полиция Майами. Отдел нравов
(2006)
7.3636365
Каменные кулаки
(2016)
6.6153846
Темно-синий, почти черный
(2006)
5.5555553
2 постера
В общем рейтинге
799
В жанре «боевик»
229
В жанре «драма»
285
В фильмах Франции
40
В фильмах Испании
11
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
20
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма
Все кадры
Все кадры
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Отзывы
2023, Китай, боевик, драма
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Мальдивы подождут
Отзывы
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Сквозь время
Отзывы
2023, Россия, триллер, мистика
Мое преступление
Отзывы
2023, Франция, драма, детектив
Мармадюк
Отзывы
2022, США, анимация
Related video
Девочка-карлик стала длинноногой красоткой: от этого преображения дух захватывает
Копия матери: в Сеть угодило фото маленькой дочери Заворотнюк, которое никто не видел
Развод и эмиграция: что на самом деле творится в семье Паулины Андреевой
Звезда «Знахаря» ушел к молоденькой: на оставшуюся с пятью детьми жену без слез не взглянешь
Может заколачивать миллионы на внешности: сын Децла выиграл в генетическую лотерею
Рассказы матери Королевой о роскошной жизни в США оказались сказками: правда крайне печальная
Женился на копии Загитовой: выбор Даниила Глейхенгауза поразит каждого
Жигунову слова не дали: кто на самом деле озвучил культового гардемарина
Финал «Назад в будущее» объяснили в вырезанной сцене: вот что там было
Обычные дети его побаиваются: каким растет мальчик-Геркулес из простой русской семьи
Ему 40 лет, ей - 17: ради кого Дукалис бросил любимую жену (фото)
Кожа да кости: такой принцессу Диану мало кто видел (честное фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить