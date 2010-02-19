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Убийца внутри меня Убийца внутри меня
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Killer Inside Me

Убийца внутри меня, 2010

2010 / США
6.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Обаятельный и спокойный шериф маленького техасского городка Лу Форд всегда считался порядочным гражданином, уважаемым членом общества и опорой местных жителей в борьбе с нарушителями закона. Мало кто из окружающих догадывается, что на самом деле Форд – психопат, садист и серийный маньяк со странными сексуальными наклонностями.

  • В основу сценария лег одноименный роман Джима Томпсона, изданный в 1952 году. Это уже вторая экранизация данного произведения после фильма 1976 года со Стейси Кичем и Сьюзан Тайррелл в главных ролях. 
  • Роман “Убийца внутри меня” пытались превратить в кинопостановку еще в середине 1950-х годов. Тогда на главные роли прочили Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор и Марлона Брандо. Работа над проектом была остановлена из-за внезапной смерти Монро. Еще одна попытка экранизировать роман Томпсона пришлась на середину 1980-х годов: к проекту хотели привлечь Тома Круза, Брук Шилдс и Деми Мур. Также в 1990-х годах Квентин Тарантино выражал интерес к книге Томпсона и в главных ролях хотел снять Уму Турман и Брэда Питта, но съемки были отменены в связи с терактами 11 сентября.
  • На роль Джойс Лэйкланд создатели рассматривали кандидатуры Эмили Блант, Энн Хэтэуэй и Аманды Сайфрид.
  • Для Кейси Аффлека Лу Форд стал вторым персонажем по фамилии Форд в кинокарьере. Ранее он сыграл Роберта Форда в картине “Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса” (2007).
  • Премьера фильма состоялась на кинофестивале Сандэнс 2010. Также картина приняла участие в Берлинском кинофестивале и в фестивале “Трайбека”.

Лу Форд — помощник шерифа в маленьком техасском городке. Он нетороплив, скучноват и дружелюбен, что называется, свой парень. Он изрекает банальности и вежлив с правонарушителями. Никто из окружающих не подозревает, что под маской добродушия притаился безмолвный и неумолимый убийца.

6.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 28 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 16 сентября 2010
Премьера в мире 19 февраля 2010
Возраст 18+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Майкл Уинтерботтом
Майкл Уинтерботтом
В ролях
Кейси Аффлек
Кейси Аффлек
Джессика Альба
Джессика Альба
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон
Лайэм Эйкен
Саймон Бэйкер
Саймон Бэйкер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Убийца внутри меня 2 постера
Золотая малина Худшая женская роль второго плана
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Убийца внутри меня смотреть онлайн

Убийца внутри меня
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Майкл Уинтерботтом по-прежнему поддерживает марку одного из самых провокационных и будоражащих режиссеров современности. Конечно, провокации его не столь радикальны, всеобъемлющи и метафизичны, как у Ларса фон Триера, и тем не менее в своем ареале обитания Уинтерботтом не перестает удивлять предельно разноформатными сюрпризами. Экранизация романа Джима Томпсона, переписанного Джоном Кёрреном – режиссером «Мы здесь больше не живем» и «Узорного покрова» (медвежий…
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