Убийца внутри меня, 2010

Обаятельный и спокойный шериф маленького техасского городка Лу Форд всегда считался порядочным гражданином, уважаемым членом общества и опорой местных жителей в борьбе с нарушителями закона. Мало кто из окружающих догадывается, что на самом деле Форд – психопат, садист и серийный маньяк со странными сексуальными наклонностями.
Лу Форд — помощник шерифа в маленьком техасском городке. Он нетороплив, скучноват и дружелюбен, что называется, свой парень. Он изрекает банальности и вежлив с правонарушителями. Никто из окружающих не подозревает, что под маской добродушия притаился безмолвный и неумолимый убийца.