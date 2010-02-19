Убийца внутри меня, 2010

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Майкл Уинтерботтом по-прежнему поддерживает марку одного из самых провокационных и будоражащих режиссеров современности. Конечно, провокации его не столь радикальны, всеобъемлющи и метафизичны, как у Ларса фон Триера, и тем не менее в своем ареале обитания Уинтерботтом не перестает удивлять предельно разноформатными сюрпризами. Экранизация романа Джима Томпсона, переписанного Джоном Кёрреном – режиссером «Мы здесь больше не живем» и «Узорного покрова» (медвежий…