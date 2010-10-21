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Сезон охоты 3 Сезон охоты 3
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Сезон охоты 3, 2010

2010 / США
7.5 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 5
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Причины посмотреть Факты О фильме

В новой части истории о приключениях оленя Элиота и медведя Буга этих неразлучных друзей ждут нелегкие испытания. В то время как Элиот становится отцом, и ему уже не до веселья с товарищем, Буг считает, что ему пора завести новых знакомых, и присоединяется к труппе русского цирка. Здесь герой встречает свою любовь – красавицу медведицу гризли, а еще настоящего двойника! Однако вскоре цирк намерен вернуться в Россию, а это значит, что у Элиота и других лесных приятелей Буга осталось совсем мало времени, чтобы вызволить приятеля из “плена”.

  • Хотя данный фильм – последний из трилогии “Сезон охоты”, существует более поздний мультик “Сезон охоты: Байки из леса” (2015) с совершенно другим составом персонажей. Мультфильм был создан в Канаде и выпускался на телевидении.
  • Единственный фильм франшизы, в котором формально нет злодеев, если только не считать Дуга главным антагонистом в сюжете.
  • Первый фильм Sony Animation после того, как Columbia Pictures официально выкупил студию.
  • По слухам, Джейн Краковски и Джон Фавро должны были вернуться к озвучиванию своих персонажей, но в итоге их заменили Мелисса Штурм и Мэдди Тейлор.

Продолжение сумасшедших приключений медведя-гризли Буга и его верного друга, оленя Элиота.

На этот раз Буг пускается на поиски личного счастья и попадает… в бродячий цирк, где знакомится с очаровательной русской медведицей.

7.5 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 21 октября 2010
Премьера в мире 21 октября 2010
Возраст 0+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Коуди Камерон
В ролях
Мэттью В. Тейлор
Стив Ширрипа
Стив Ширрипа
Дэна Снайдер
Дэна Снайдер
Карли Скотт Коллинз
Мелисса Штурм
Все актеры и съемочная группа
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Сезон охоты 3
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