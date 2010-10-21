Сезон охоты 3, 2010

В новой части истории о приключениях оленя Элиота и медведя Буга этих неразлучных друзей ждут нелегкие испытания. В то время как Элиот становится отцом, и ему уже не до веселья с товарищем, Буг считает, что ему пора завести новых знакомых, и присоединяется к труппе русского цирка. Здесь герой встречает свою любовь – красавицу медведицу гризли, а еще настоящего двойника! Однако вскоре цирк намерен вернуться в Россию, а это значит, что у Элиота и других лесных приятелей Буга осталось совсем мало времени, чтобы вызволить приятеля из “плена”.