История жизни легендарной женщины-пилота Амелии Эрхарт, исчезнувшей в ходе перелёта через Тихий океан в 1937 году, в её попытке совершить кругосветный перелёт.

«Разыскивается американка, умеющая пилотировать самолет, и обладающая симпатичной внешностью и приятными манерами» или, как сказали бы мы – «спортсмнка, комсомолка и просто красавица». Именно такая женщина была нужна для покорения неба над Тихим океаном в конце двадцатых годов прошлого столетия. И ее нашли, а с ней - авиашоу, самолетные гонки и мировые рекорды и, самое главное, мечту совершить кругосветный перелёт...