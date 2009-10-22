Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
«Разыскивается американка, умеющая пилотировать самолет, и обладающая симпатичной внешностью и приятными манерами» или, как сказали бы мы – «спортсмнка, комсомолка и просто красавица». Именно такая женщина была нужна для покорения неба над Тихим океаном в конце двадцатых годов прошлого столетия. И ее нашли, а с ней - авиашоу, самолетные гонки и мировые рекорды и, самое главное, мечту совершить кругосветный перелёт...
|14 января 2010
|Россия
|Двадцатый Век Фокс
|12+
|14 января 2010
|Беларусь
|13 ноября 2009
|Великобритания
|15 июня 2010
|Германия
|21 января 2010
|Греция
|13 ноября 2009
|Ирландия
|23 декабря 2009
|Италия
|14 января 2010
|Казахстан
|22 октября 2009
|Румыния
|12
|22 октября 2009
|США
|14 января 2010
|Украина
|14 апреля 2010
|Франция