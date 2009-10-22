Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Амелия
Постер фильма Амелия
Постер фильма Амелия
5.6 Рейтинг IMDb: 5.8
Амелия

Амелия

Amelia 18+
О фильме

История жизни легендарной женщины-пилота Амелии Эрхарт, исчезнувшей в ходе перелёта через Тихий океан в 1937 году, в её попытке совершить кругосветный перелёт.

«Разыскивается американка, умеющая пилотировать самолет, и обладающая симпатичной внешностью и приятными манерами» или, как сказали бы мы – «спортсмнка, комсомолка и просто красавица». Именно такая женщина была нужна для покорения неба над Тихим океаном в конце двадцатых годов прошлого столетия. И ее нашли, а с ней - авиашоу, самолетные гонки и мировые рекорды и, самое главное, мечту совершить кругосветный перелёт...

Амелия - трейлер
Амелия  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 12 февраля 2010
Премьера в мире 22 октября 2009
Дата выхода
14 января 2010 Россия Двадцатый Век Фокс 12+
14 января 2010 Беларусь
13 ноября 2009 Великобритания
15 июня 2010 Германия
21 января 2010 Греция
13 ноября 2009 Ирландия
23 декабря 2009 Италия
14 января 2010 Казахстан
22 октября 2009 Румыния 12
22 октября 2009 США
14 января 2010 Украина
14 апреля 2010 Франция
MPAA PG
Бюджет $40 000 000
Сборы в мире $19 643 086
Производство Fox Searchlight Pictures, Avalon Pictures, AE Electra Productions
Другие названия
Amelia, Амелия, Amélia, Amelia - Kalandok szárnyán, Amelia Earhart, Amelija, Ameliya, Chuyến Bay Cuối Cùng Của Amelia, Αμέλια, Амелія, アメリア　永遠の翼, 愛蜜莉亞：夢想起飛, 空中女豪, 艾米莉亚, 艾美丽雅：伴你起航
Режиссер
Мира Наир
Мира Наир
В ролях
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Хилари Суонк
Хилари Суонк
Миа Васиковска
Миа Васиковска
Вирджиния Мэдсен
Вирджиния Мэдсен
Ричард Гир
Ричард Гир
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.6
10 голосов
5.8 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Fred Noonan Возможно, было бы проще просто меня пристрелить.
Amelia Earhart Просто уменьшаю груз.
Fred Noonan У тебя есть место для 80 кило задницы?
Трейлеры фильма
Амелия - трейлер
Амелия Трейлер
Амелия - репортаж о съемках 3
Амелия Репортаж о съемках 3
саундтрек фильма Амелия
Кадры из фильма
