Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мумия» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Материнство
4.9
Материнство - дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Материнство
4.9

Материнство

, 2009
Motherhood
США / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Материнство
4.9
Материнство - дублированный трейлер
Материнство  дублированный трейлер

О фильме

Материнство – серьезное испытание для любой женщины, даже если она c благополучного Манхэттена.

Легкая, смешная, ироничная Элайза любящая жена и заботливая мать двоих детей. Каждый день справляясь с водоворотом бесконечных домашних дел, она попадает в комичные ситуации. Ведение своего блога в интернете и участие в конкурсе писателей помогает ей осознать, что же по-настоящему ценно в ее жизни…

В ролях

Ума Турман
Ума Турман
Энтони Эдвардс
Энтони Эдвардс
Минни Драйвер
Минни Драйвер
Саманта Би
Саманта Би
Элис Драммонд
Винсент Джеймс Руссо
Режиссер Кэтерин Дикманн
Сценарист Кэтерин Дикманн
Композитор Джо Хенри
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 29 марта 2010
Премьера в мире 21 января 2009
Дата выхода
28 января 2010 Россия Союз 16+
28 января 2010 Беларусь
5 февраля 2009 Германия
28 января 2010 Казахстан
2 декабря 2009 Нидерланды
21 января 2012 Португалия
21 января 2009 США
28 января 2010 Украина
2 декабря 2009 Франция
MPAA PG-13
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $726 936
Производство John Wells Productions, Killer Films, iDeal Partners Film Fund
Другие названия
Motherhood, Uma Mãe em Apuros, Материнство, Anya a pácban, Emadus, Les joies de la maternité, Mamá en apuros, Mamă pe fugă, Mama se krisi, Mama w opałach, Maman mode d'emploi, Materské galeje, Motherhood - Il bello di essere mamma, Motherhood - Superäiti, Motinystė, New York Mom, Tình Mẹ, Una mamá en apuros, Una mare amb l'aigua al coll, Майчинство, 老媽囧很大

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 11 голосов
4.6 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Материнство - дублированный трейлер
Материнство Дублированный трейлер
Материнство - трейлер
Материнство Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Женщина в очереди в пекарню Признай, это твоя же вина. Если бы ты назвала её Софией или Эллой, таких проблем не было бы. Но ты дала ей имя Эдна.
Элайза Что?
Женщина в очереди в пекарню Знаешь, имя Эдна? Типа Мейбл или Агнес или Вельма...
Продавщица в пекарне Да, как имена лесбиянок-библиотекарш.
Женщина в очереди в пекарню Ты не читаешь Crankypants Post? Она на прошлой неделе целый материал про имена сделала, просто гениально.
Элайза Ну да, я её читаю, но больше люблю другие блоги о воспитании. А что насчёт Bjorn Identity?
Женщина в очереди в пекарню Эта женщина такая... не знаю. Кажется, она феминистка.
Элайза А что может быть хуже? Впрочем, Клара — это не имя Эдна, да?
Женщина в очереди в пекарню Дай угадаю, ты назвала её в честь своей любимой бабушки?
Элайза Хватит.

Отзывы о фильме

ikolmogorova 1 марта 2026, 12:41
Материнство-это Счастье или серьезное испытание? И то, и другое, особенно когда тебе под 50 и у тебя двое маленьких детей.

Американская режиссёр…
Американская режиссёр… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 27 марта 2026, 23:45
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше