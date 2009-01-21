Женщина в очереди в пекарню Признай, это твоя же вина. Если бы ты назвала её Софией или Эллой, таких проблем не было бы. Но ты дала ей имя Эдна.

Элайза Что?

Женщина в очереди в пекарню Знаешь, имя Эдна? Типа Мейбл или Агнес или Вельма...

Продавщица в пекарне Да, как имена лесбиянок-библиотекарш.

Женщина в очереди в пекарню Ты не читаешь Crankypants Post? Она на прошлой неделе целый материал про имена сделала, просто гениально.

Элайза Ну да, я её читаю, но больше люблю другие блоги о воспитании. А что насчёт Bjorn Identity?

Женщина в очереди в пекарню Эта женщина такая... не знаю. Кажется, она феминистка.

Элайза А что может быть хуже? Впрочем, Клара — это не имя Эдна, да?

Женщина в очереди в пекарню Дай угадаю, ты назвала её в честь своей любимой бабушки?