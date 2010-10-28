Молодой офисный клерк по имени Джонатан отправляется по поручению в мрачную Трансильванию, последнюю обитель знаменитого вампира, графа Дракулы. Прибыв на место, Джонатан выясняет, что за триста лет, прошедших с тех пор, как графа заточили в его замке, тот страшно загрустил и теперь мечтает наверстать упущенное. Чтобы хорошенько развлечься, Дракула решает отправиться в мегаполис, где он собирается выпить кровь каждой местной женщины. Легко подчинив себе незадачливого клерка, он отправляется с ним на самолете в Лондон. Вскоре в городе начинают происходить загадочные убийства, которые привлекают внимание легендарного профессора Ван Хельсинга. Тем временем Дракула неожиданно влюбляется в одну из своих жертв…
Молодой клерк Джонатан отправляется за тридевять земель, в страну Трансельванию, лежащую у подножья Карпатских гор, и где, как известно по сказкам и фильмам обитают оборотни, вампиры и мрачный граф Дракула. Только вот дело в том, что за тысячу столетий граф заскучал и впал в депрессию. Он мечтает развеяться в большом городе и выпить кровь у всех женщин мира. Подчинив себе Джонатана, Дракула на первом в мире самолете отправляется в Лондон. Правда, герои не знают о том, что в городе находится профессор Ван Хельсинг, знаменитый охотник на вампиров.
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