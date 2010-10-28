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Постер мультфильма Носферату. Ужас ночи
Постер мультфильма Носферату. Ужас ночи
Рейтинги
4.3 Рейтинг IMDb: 3.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Носферату. Ужас ночи

Носферату. Ужас ночи

Nosferatu. Uzhas nochi 18+
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О фильме

Молодой офисный клерк по имени Джонатан отправляется по поручению в мрачную Трансильванию, последнюю обитель знаменитого вампира, графа Дракулы. Прибыв на место, Джонатан выясняет, что за триста лет, прошедших с тех пор, как графа заточили в его замке, тот страшно загрустил и теперь мечтает наверстать упущенное. Чтобы хорошенько развлечься, Дракула решает отправиться в мегаполис, где он собирается выпить кровь каждой местной женщины. Легко подчинив себе незадачливого клерка, он отправляется с ним на самолете в Лондон. Вскоре в городе начинают происходить загадочные убийства, которые привлекают внимание легендарного профессора Ван Хельсинга. Тем временем Дракула неожиданно влюбляется в одну из своих жертв… 

  • Хотя фильм использует культовых персонажей романа Брэма Стокера «Дракула», во время написания сценария режиссер-мультипликатор Владимир Мариничев старался как можно дальше отойти от классики, включающей первоисточник и первые его экранизации, чтобы разработать свою собственную, уникальную версию истории. 
  • Особенности анимации мультфильма состоят в оригинальности моделей, лишенных затертых диснеевских штампов, и их особой пластике, что в совокупности образует уникальный творческий почерк присущий только создателям. 
  • Название мультфильма отсылает к классическому фильму ужасов “Носферату. Симфония ужаса” (1922) и его ремейку “Носферату - призрак ночи” (1972).
  • Мультфильм вышел в прокат в канун Хэллоуина. 
  • “Носферату. Ужас ночи” стал режиссерским дебютом Владимира Мариничева. До того, как начать создавать мультфильмы, Мариничев служил оперуполномоченным, затем ушел из органов и организовал свой бизнес. 
  • Идея сделать мультфильм про графа Дракулу пришла Сергею Сельянову - продюсеру таких мультфильмов, как “Приключения в Изумрудном Городе” (1999), “Карлик Нос” (2003), “Алеша Попович и Тугарин Змей” (2004).

Молодой клерк Джонатан отправляется за тридевять земель, в страну Трансельванию, лежащую у подножья Карпатских гор, и где, как известно по сказкам и фильмам обитают оборотни, вампиры и мрачный граф Дракула. Только вот дело в том, что за тысячу столетий граф заскучал и впал в депрессию. Он мечтает развеяться в большом городе и выпить кровь у всех женщин мира. Подчинив себе Джонатана, Дракула на первом в мире самолете отправляется в Лондон. Правда, герои не знают о том, что в городе находится профессор Ван Хельсинг, знаменитый охотник на вампиров.

Носферату. Ужас ночи - трейлер
Носферату. Ужас ночи  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2010
Премьера в мире 28 октября 2010
Дата выхода
28 октября 2010 Россия Наше кино 16+
28 октября 2010 Беларусь
28 октября 2010 Казахстан
28 октября 2010 Украина
Сборы в мире $45 482
Производство CTB Film Company
Другие названия
Nosferatu. Uzhas nochi, Носферату. Жах ночі, Носферату. Ужас ночи
Режиссер
Владимир Мариничев
В ролях
Владимир Мариничев
Михаил Хрусталев
Анатолий Петров
Роман Бурлаков
Яков Петров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

4.3
Оцените 15 голосов
3.3 IMDb
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Носферату. Ужас ночи

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