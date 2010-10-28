Молодой клерк Джонатан отправляется за тридевять земель, в страну Трансельванию, лежащую у подножья Карпатских гор, и где, как известно по сказкам и фильмам обитают оборотни, вампиры и мрачный граф Дракула. Только вот дело в том, что за тысячу столетий граф заскучал и впал в депрессию. Он мечтает развеяться в большом городе и выпить кровь у всех женщин мира. Подчинив себе Джонатана, Дракула на первом в мире самолете отправляется в Лондон. Правда, герои не знают о том, что в городе находится профессор Ван Хельсинг, знаменитый охотник на вампиров.