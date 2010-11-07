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Киноафиша Фильмы Гидравлика

Гидравлика

Gidravlika 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

История о том, как однажды совершенное «маленькое» предательство приводит к трагедии. За все в этой жизни приходит расплата, но и накопленная за годы злоба и жажда отомстить тоже чревата. Эта злоба может вернуться к тебе бумерангом, как гидравлический удар в физике. Трое однокурсников вместе учились в техническом институте, но на пятнадцать лет потеряли друг друга из виду.

Спустя годы по стечению обстоятельств Сергей Самсонов и вор-щипач Аванс забираются в чужую квартиру. Эта квартира принадлежит бывшему другу — однокурснику Константину Чистову. Чистик когда-то предал Сэма, написав на него донос, из-за чего Сергея отчислили из института за неделю до защиты диплома. У Сэма, который волею судьбы оказывается в квартире Чистика, возникает план мести…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2010
Премьера в мире 7 ноября 2010
Дата выхода
7 ноября 2010 Россия 16+
7 ноября 2010 Казахстан
7 ноября 2010 Украина
Производство YarCinema
Другие названия
Gidravlika, Гидравлика, 曾经的背叛
Режиссер
Евгений Серов
Евгений Серов
В ролях
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Юрий Ваксман
Юрий Ваксман
Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Ирина Лачина
Ирина Лачина
Ирина Григорьева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.0
Оцените 14 голосов
6 IMDb
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