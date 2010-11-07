История о том, как однажды совершенное «маленькое» предательство приводит к трагедии. За все в этой жизни приходит расплата, но и накопленная за годы злоба и жажда отомстить тоже чревата. Эта злоба может вернуться к тебе бумерангом, как гидравлический удар в физике. Трое однокурсников вместе учились в техническом институте, но на пятнадцать лет потеряли друг друга из виду.

Спустя годы по стечению обстоятельств Сергей Самсонов и вор-щипач Аванс забираются в чужую квартиру. Эта квартира принадлежит бывшему другу — однокурснику Константину Чистову. Чистик когда-то предал Сэма, написав на него донос, из-за чего Сергея отчислили из института за неделю до защиты диплома. У Сэма, который волею судьбы оказывается в квартире Чистика, возникает план мести…