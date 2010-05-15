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You Will Meet a Tall Dark Stranger

Ты встретишь таинственного незнакомца, 2010

2010 / США / Испания
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Фильм о запутанных семейных отношениях
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сотрудница картинной галереи Салли переживает непростые времена: молодая женщина подавлена разводом своих родителей, один из которых женится на проститутке, а вторая внезапно ударяется в оккультизм. В это же время брак и самой героини тоже трещит по швам. В то время как ее муж – писатель-неудачник – занят фантазиями о девушке из окна напротив, Салли попадает под очарование своего начальника Грега.

  • На роль Шармейн рассматривались кандидатуры Николь Кидман и Кэрис Ван Хаутен.
  • Сцены с Анной Фрил (Айрис), а также эпизоды с Селией Имри (Инид) были отсняты всего за один день.
  • У Селии Имри и Энтони Хопкинса были совместные сцены, но в финальную версию фильма этот материал так и не вошел.
  • Первый художественный Вуди Аллена, продюсером которого не является Чарльз Х. Джофф. Джофф, проработавший с Алленом около 40 лет, скончался в июле 2008 года.
  • Четвертая по счету картина Вуди Аллена, снятая в Лондоне. Первыми тремя стали “Матч-Пойнт”, “Сенсация” и “Мечта Кассандры”.
  • Вуди Аллен признался, что был особенно впечатлен работоспособностью и талантами Наоми Уоттс (Салли).
  • Для Люси Панч это не первая роль проститутки в кинокарьере. Ранее она уже играла похожих персонажей в дуэте с Алем Пачино, Кристофером Уокеном и Аланом Аркином.

Сюжет закручивается вокруг различных членов семьи, их запутанных отношений и их попыток разрешить свои проблемы.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 9 декабря 2010
Премьера в мире 15 мая 2010
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Централ Партнершип
Бюджет $22 000 000
Режиссер
Вуди Аллен
Вуди Аллен
В ролях
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Фрида Пинто
Фрида Пинто
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Джош Бролин
Джош Бролин
Эвен Бремнер
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.7
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
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Постер фильма Ты встретишь таинственного незнакомца 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Довольно едкое кино. И очень грустное.
Персонажи такие живые, теплые. Наоми Уоттс поразила наповал. Писатель (Бролин) с руками боксера - классно.… Читать дальше…
523561 2 апреля 2015, 12:51
Судя по всему особых восторгов (как после эталонных Пули над Бродвеем, Ханна и её Сестры, Энни Холл) ни у кого после фильма нету?))
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