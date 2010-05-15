Ты встретишь таинственного незнакомца, 2010

Сотрудница картинной галереи Салли переживает непростые времена: молодая женщина подавлена разводом своих родителей, один из которых женится на проститутке, а вторая внезапно ударяется в оккультизм. В это же время брак и самой героини тоже трещит по швам. В то время как ее муж – писатель-неудачник – занят фантазиями о девушке из окна напротив, Салли попадает под очарование своего начальника Грега.