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Прекрасные, но обреченные
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The Beautiful and the Damned

Прекрасные, но обреченные, 2010

2010 / США
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О фильме

История жизни Зельды Фитцджеральд и ее мужа Скотта, двух икон джазовых времен.

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Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 9 июля 2010
Премьера в мире 9 июля 2010
Возраст 18+
Режиссер
Ричард Волстенкрофт
В ролях
Джон Брамптон
Питер Кристоферсон
Брайан Канэм
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Прекрасные, но обреченные 1 постер
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Скарлетт Йоханссон сыграет жену Скотта Фицджеральда в новой романтической драме  На ближайшие несколько лет Скарлетт Йоханссон связана контрактом с Marvel — Черную вдову в ее исполнении зрители увидят сразу в двух частях фильма «Мстители: Война
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25 апреля 2016 16:30
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