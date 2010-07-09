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Прекрасные, но обреченные
The Beautiful and the Damned
Прекрасные, но обреченные, 2010
2010 / США
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Жанр:
биография
мелодрама
драма
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О фильме
История жизни Зельды Фитцджеральд и ее мужа Скотта, двух икон джазовых времен.
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мало голосов
Оцените
3
голоса
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2010
Премьера в России
9 июля 2010
Премьера в мире
9 июля 2010
Возраст
18+
Режиссер
Ричард Волстенкрофт
В ролях
Джон Брамптон
Питер Кристоферсон
Брайан Канэм
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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