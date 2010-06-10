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Киноафиша Фильмы Слон

Слон

Slon 18+
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О фильме

Ветеран многих выступлений, цирковой слон по кличке Бодхи сильно заболевает и больше не может выполнять команды дрессировщиков. Понимая, что лечение выйдет в слишком крупную сумму, директор цирка решает, что дешевле будет избавиться от Бодхи и купить нового слона. Отвести животное в последний путь, на бойню, призван цирковой водитель Зарезин, очень неприятный мужчина, на груди которого красуется татуировка с надписью «Рожден для мук и в счастье не нуждаюсь». Вместе с ними отправляется юная циркачка Бони. Герои преследуют разные цели: Зарезин мечтает воссоединиться с семьей, которую он давно бросил, а Бони думает, что Бодхи едет на гастроли в Париж. Как обычно, реальность окажется куда более жестокой… 

  • Фильм стал дебютной работой в кино для скрипача Владимира Карабанова, ставшего на проекте режиссером и сценаристом. Используя опыт своей музыкальной профессии, Карабанов попытался вместо аналитического подхода, привычного для кинематографа, применить эмоциональный. В итоге фильм стал больше похож на кино, чем на музыку, апеллирующим не к голове зрителя, а к его сердцу. 
  • Съемочная группа объехала всю Россию в поисках подходящего слона, но нашла двух выступающих попарно слоних только в Минске, где в итоге и прошли съемки картины.
  • Несмотря на то, что мировая премьера картины состоялась в 2010 году на фестивале “Кинотавр”, на большой экран она вышла только в 2012-м. 
  • Съемки картины проходили в Белоруссии. Как раз в это время в Минск приехал с гастролями цирк из Польши, именно там создатели фильма позаимствовали исполнительниц главной роли - слоних Джени и Магду. В кадре “актрисы” появлялись по очереди. 
  • На роль Зарезина изначально рассматривалась кандидатура Владимира Машкова. Однако в дальнейшем утвердили лидера группы “Ленинград” Сергея Шнурова.

На арене цирка идёт представление. А за кулисами волнение: любимец публики cлон Бодхи заболел. Руководство цирка решает слона усыпить. Наутро за Бодхи приезжает трейлер. Но вместо печальной поездки Бодхи, вместе с водителем трейлера Зарезиным и милой цирковой девочкой Бонни, отправляется в чудесное путешествие, полное приключений, погонь, неожиданных поворотов и радостных встреч…

Слон - трейлер
Слон  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 10 июня 2010
Дата выхода
10 июня 2010 Россия Панорама Кино 12+
4 октября 2012 Беларусь
4 октября 2012 Казахстан
4 октября 2012 Украина
25 октября 2010 Япония
Производство Rock Films, Telesto
Другие названия
Slon, The Elephant, Zilonis, Слон
Режиссер
Владимир Карабанов
В ролях
Евгений Ермаков
Сергей Шнуров
Сергей Шнуров
Ирина Шевчук
Анастасия Сметанина
Анастасия Сметанина
Иван Жидков
Иван Жидков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
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6.8 IMDb
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