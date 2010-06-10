Ветеран многих выступлений, цирковой слон по кличке Бодхи сильно заболевает и больше не может выполнять команды дрессировщиков. Понимая, что лечение выйдет в слишком крупную сумму, директор цирка решает, что дешевле будет избавиться от Бодхи и купить нового слона. Отвести животное в последний путь, на бойню, призван цирковой водитель Зарезин, очень неприятный мужчина, на груди которого красуется татуировка с надписью «Рожден для мук и в счастье не нуждаюсь». Вместе с ними отправляется юная циркачка Бони. Герои преследуют разные цели: Зарезин мечтает воссоединиться с семьей, которую он давно бросил, а Бони думает, что Бодхи едет на гастроли в Париж. Как обычно, реальность окажется куда более жестокой…