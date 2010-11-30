Трон: Наследие, 2010

По прошествии двадцати лет с момента исчезновения руководителя компании Encom Кевина Флинна его сын Сэм получает таинственное сообщение, отправленное из заброшенного зала с игровыми автоматами. Пытая выяснить происхождение сигнала, Сэм случайно включает лазер-оцифровку и оказывается в виртуальной вселенной, созданной его отцом. Этот тоталитарный кибермир живет по своим правилам: здесь властвует обладающий сознанием клон Кевина КЛУ, а его жители – программы – обязаны участвовать в кровавых гладиаторских боях.

Однако благодаря помощи программы Куорры Сэму удается спастись в схватке с Клу, и теперь герою предстоит отыскать настоящего отца и понять, как вернуться в реальный мир и не дать КЛУ выйти из Системы.

Фантастический боевик в стиле киберпанк “Трон: Наследие” – дебютный фильм режиссера Джозефа Косински и продолжение фильма “Трон” 1982 года с Джеффом Бриджесом в главной роли. Как и предыдущая картина, “Трон: Наследие” был снят студией Walt Disney. К роли Кевина Флинна вернулся сам Бриджес, а компанию ему составили Гаррет Хедлунд, Оливия Уайлд, Майкл Шин и другие.