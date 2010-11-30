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Трон: Наследие Трон: Наследие
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Tron Legacy

Трон: Наследие, 2010

2010 / США
6.3 Оцените
67 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

По прошествии двадцати лет с момента исчезновения руководителя компании Encom Кевина Флинна его сын Сэм получает таинственное сообщение, отправленное из заброшенного зала с игровыми автоматами. Пытая выяснить происхождение сигнала, Сэм случайно включает лазер-оцифровку и оказывается в виртуальной вселенной, созданной его отцом. Этот тоталитарный кибермир живет по своим правилам: здесь властвует обладающий сознанием клон Кевина КЛУ, а его жители – программы – обязаны участвовать в кровавых гладиаторских боях.

Однако благодаря помощи программы Куорры Сэму удается спастись в схватке с Клу, и теперь герою предстоит отыскать настоящего отца и понять, как вернуться в реальный мир и не дать КЛУ выйти из Системы.

Фантастический боевик в стиле киберпанк “Трон: Наследие” – дебютный фильм режиссера Джозефа Косински и продолжение фильма “Трон” 1982 года с Джеффом Бриджесом в главной роли. Как и предыдущая картина, “Трон: Наследие” был снят студией Walt Disney. К роли Кевина Флинна вернулся сам Бриджес, а компанию ему составили Гаррет Хедлунд, Оливия Уайлд, Майкл Шин и другие.

  • Продюсер Стив Лисбергер является соавтором сценария и режиссером оригинальной версии фильма “Трон” 1982 года.
  • Чтобы надеть костюм обитателя Сети, требовалось много времени и сил, поэтому на съемках использовались специальные инверсионные столы, чтобы Гарретт Хедлунд и другие актеры могли отрываться от земли и уклоняться в разные стороны, не нанося вреда костюмам.
  • Готовясь к роли спортсмена-экстремала Сэма, Хедлунд проходил тренировки по управлению мотоциклом, рукопашному бою, капоэйре, паркуру и хождению по проволоке.
  • Гарретт Хедлунд и Оливия Уайлд мечтали поработать вместе с тех пор, как познакомились 7 лет назад, когда оба только дебютировали в кино.
  • Кевин Флинн создал КЛУ в 1984 году, поэтому программа остается оцифрованной версией своего 35-летнего создателя. Благодаря удивительным новым технологиям Бриджеса удалось “омолодить” на 30 лет.
  • Джефф Бриджес – первый актер в истории кино, который встречается на экране с омоложенной версией самого себя.
  • “Выпрямитель”, боевой корабль КЛУ, размерами втрое превосходит авианосец. Вся армия узурпатора находится на его борту.
  • Оливия Уайлд проявила такие способности к боевым искусствам, что удивила даже каскадеров. Они советовали ей продолжить тренировки после окончания съемок.
  • Готовясь к роли, Оливия Уайлд отрабатывала каждую боевую стойку и каждый трюк вместе с Хедлундом, но пока не были готовы костюмы, актриса репетировала босиком, и позже ей пришлось переучиваться, чтобы поставить Куорру на высокие каблуки.
  • Возможно, самая известная роль Оливии Уайлд – доктор по прозвищу Тринадцатая в знаменитом телесериале “Доктор Хаус”, так что ей не привыкать играть сложных героинь, вроде Куорры.
  • Шин говорит, что на образ Кастора оказали влияние многие знаменитые шоумены, в том числе Мэй Уэст и Зигги Стардаст.
  • Шин посмотрел оригинальный фильм “Трон” в Уэльсе, когда ему было 12 лет, и стал преданным фанатом фильма. Тогда он даже не подозревал, что ему выпадет шанс сыграть в продолжении.
  • Клуб “Конец линии”, владение Кастора, был построен специально для фильма в павильоне киностудии. В нем помещались сотни статистов, не считая группы Daft Punk на сцене.
  • Брюс Бокслайтнер вернулся на экран в роли Алана Бредли и Трона, которые он исполнил в ранней версии фильма. Для флэшбеков актера омолодили стараниями гримеров и специалистов по компьютерной графике.
  • “Трон” и “Трон: Наследие” – не единственный опыт Бокслайтнера в научной фантастике. Он также прославился ролью Джона Шеридана в популярном телесериале “Вавилон 5”.
  • Джеймс Фрейн не первый раз играет человека на службе могучего властителя: он играл испанского посла Альваро де ла Куадру в фильме “Елизавета”, Томаса Кромвеля в телесериале “Тюдоры” и Мотта, подданного короля вампиров, в сериале “Настоящая кровь”.
  • Шлемы, которые носят Фрейн и другие актеры, были специально разработаны художниками по костюмам, чтобы соответствовать характерам и образам каждого героя фильма. Бутафорских шлемов на съемках не было.
  • Программы, служащие Клу (как Джарвис, персонаж Фрэйна), выделены особой цветовой гаммой: их костюмы и транспортные средства освещены оранжевым, красным и желтым. Обычные обитатели Сети носят холодные цвета: белый, голубой и серебряный.
  • Роль Ринцлера играет Анис Шерфа, известный каскадер и виртуоз боевых искусств. Ринцлер – один из лучших бойцов в виртуальных гладиаторских играх; он способен разделять свой диск надвое. Шлем героя полностью закрывает его лицо и голову, и он никогда его не снимает.
  • Высокие и острые каблуки Сирен стали непростым испытанием для Бо Гарретт. Она разминалась перед съемками, поднимаясь и спускаясь по лестнице клуба “Конец линии”.
  • С актрисами, игравшими Сирен, занимался хореограф, стараясь скоординировать их движения, чтобы они передвигались синхронно.Чтобы превратить актрис в Сирен, требовались 3 часа работы и усилия целой команды гримеров и парикмахеров, а также двух костюмеров.
  • Вышло так, что изначально запланированная дата выхода “Трона: Наследие” на экраны совпала с датой релиза “Аватара” Джеймса Кэмерона. По этой причине создатели решили перенести премьеру с 2009 на 2010 год.
  • Оригинальные композиции к картине написали музыканты французского музыкального электронного дуэта Daft Punk, который является обладателем премии “Грэмми”. Интересно, что музыкальный и визуальный стиль группы в свое время много взял от “Трона” 1982 года. На создании саундтрека ушло около трех лет: помимо непосредственно музыки Daft Punk также работали над дизайном звука.
  • В записи саундтрека на студии AIR Lyndhurst Studios в Лондоне принял участие симфонический оркестр из 100 музыкантов. В итоге в альбом вошли 24 композиции, включая хиты “Separate Ways” группы Journey и “Sweet Dreams” группы Eurythmics – обе они звучали в первом “Троне”.
  • В одном из эпизодов диктор телеканала заявляет, что Кевин Флинн стал руководителем компании Encom в 1982 году. Это отсылка к году выхода на экраны оригинального фильма “Трон”.
  • При бюджете в 170 миллионов долларов фильм собрал в прокате 400 миллионов.
  • “Трон: Наследие” получил номинацию на премию “Оскар” 2011 в категории “Лучший монтаж звука”, уступив победу “Началу” Кристофера Нолана.
  • До утверждения Гаррета Хедлунда на роль Сэма Флинна рассматривались Крис Пайн, Райан Гослинг и Майкл Сталь-Дэвид.
  • В сцене, где Сэм Флинн приезжает домой, можно заметить контейнер с надписью “Дюмон”. Это имя персонажа “Трона” 1982 года, прототипом которого был основатель компании Encom.
  • Британский актер Киллиан Мерфи снялся в эпизодической роли программиста Эдварда Диллинджера, но фамилия актера в финальных титрах не указана.
  • Героя по имени Зюс (Zuse) назвали в честь Конрада Цузе (Konrad Zuse) – создателя одного из первых компьютеров.
  • Диджеев клуба “Конец строки” сыграли Ги-Мануэль де Омем-Кристо и Томас Бангальтер, участники Daft Punk. А в роли клубного бармена “засветился” режиссер первой части “Трона” Стивен Лисбергер.
  • При съемках было задействовано около семидесяти отдельных декораций, пятнадцать из которых были полностью отстроены на съемочной площадке.
  • Собаку Сэма Флинна зовут Марвин – в честь Марвина Минского, знаменитого научной работой в области искусственного интеллекта.
  • В секретной лаборатории Флинна, расположенной по залом с игровыми автоматами, можно заметить реквизит из “Трона” 1982 года.
  • Световые диски создавались специально для “Трона: Наследие”: каждый состоял из 134 светодиодов, батареек и нужной электроникой и крепился к костюму при помощи хитрой системы магнитов.
  • Световые костюмы создали с использованием люминесцентных ламп из гибкой полимерной пленки. Большая часть облегающих костюмов была сделана из латексной губки. Для нарядов Сирен использовали спандекс, обработанный жидкой резиной для большей гладкости.

Расследующий исчезновение отца Сэм Флинн, технически подкованный 27-летний сын Кевина Флинна, попадает в тот же самый цифровой мир жестоких программ и гладиаторских игр, в котором его родитель провел последнюю четверть века. С поддержкой помощницы Кевина, отец и сын решаются пересечь визуально ошеломляющую кибер-вселенную, ставшую за эти годы гораздо совершеннее и опаснее.

6.3 Оцените
67 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 23 декабря 2010
Премьера в мире 30 ноября 2010
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джозеф Косински
Джозеф Косински
В ролях
Майкл Шин
Майкл Шин
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Джон Херт
Джон Херт
Гаррет Хедлунд
Гаррет Хедлунд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Трон: Наследие 21 постер
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Трон: Наследие
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Наша рецензия
В фильмах вроде TRON: Legacy идейная, если можно так выразиться, подкладка обычно проступает сама собою, помимо авторской воли, но в данном случае идеи декларируются столь энергично и последовательно, что нет никакого сомнения в их намеренности. Авторы нового «ТРОНА» создают довольно любопытный вариант гностического мифа, материалом которому служит не «реальный», как оно обычно бывает, и даже, в общем-то, не виртуальный (в привычном значении этого слова) мир, а внутренности программного…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
10 случаев, когда актеров омолодили для роли и это выглядело странно Никто со временем не становится моложе, и это пока не способна исправить ни одна технология.
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20 мая 2022 13:14
Джаред Лето начал тренировки для съемок в новом «Троне» Режиссером нового фильма франшизы стал Гарт Дэвис.
Написать
17 сентября 2020 11:33
Джаред Лето случайно раскрыл название нового «Трона» В подзаголовке значится имя протагониста. 
Написать
11 августа 2020 13:53
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