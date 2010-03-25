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Любовь в затяжке Любовь в затяжке
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Chi Ming yi Chun Kiu

Любовь в затяжке, 2010

2010 / Гонконг
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Курильщикам в Гонконге приходится тяжело. С 2007 года администрация запретила курить во всех без исключения общественных местах и на улице. Любители сигарет вынуждены собираться по подворотням возле помоек, чтобы сообща предаться вредной привычке. В одном из таких укромных углов встречаются на перекурах служащие из соседних офисных и торговых зданий, обмениваются новостями, сплетничают о коллегах, травят не вполне приличные анекдоты и пугают друг друга страшными историями. Там знакомятся Шери и Джимми. Джимми только что расстался со своей девушкой, которая попалась на измене с французом. У Шери есть постоянный бойфренд, но он тоже бросает ее, неправильно поняв невинное смс. Оставшиеся без пар Шери и Джимми никак не могут понять, связывает ли их лишь ненавязчивый трёп среди дымящих коллег или они влюблены друг в друга.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 25 марта 2010
Премьера в мире 25 марта 2010
Возраст 16+
Режиссер
Пан Хо-чун
В ролях
Мириам Юн Чиньва
Джо Кук
Шон Юе
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь в затяжке 2 постера
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