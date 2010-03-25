Любовь в затяжке, 2010

Курильщикам в Гонконге приходится тяжело. С 2007 года администрация запретила курить во всех без исключения общественных местах и на улице. Любители сигарет вынуждены собираться по подворотням возле помоек, чтобы сообща предаться вредной привычке. В одном из таких укромных углов встречаются на перекурах служащие из соседних офисных и торговых зданий, обмениваются новостями, сплетничают о коллегах, травят не вполне приличные анекдоты и пугают друг друга страшными историями. Там знакомятся Шери и Джимми. Джимми только что расстался со своей девушкой, которая попалась на измене с французом. У Шери есть постоянный бойфренд, но он тоже бросает ее, неправильно поняв невинное смс. Оставшиеся без пар Шери и Джимми никак не могут понять, связывает ли их лишь ненавязчивый трёп среди дымящих коллег или они влюблены друг в друга.