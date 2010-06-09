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Перемирие Перемирие
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Перемирие, 2010

2010 / Россия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть О фильме
Награды: Главный приз кинофестиваля "Кинотавр", 2010 Приз за лучшую мужскую роль кинофестиваля "Кинотавр",2010 - Иван Добронравов.
Этого города нет на карте, он значится только в строке путевого листа. Именно туда отправляется Егор Матвеев, сын Петра Матвеева. Он сталкивается с людьми, которые тратятся что есть силы - страдают и любят, умирают и оживают, калечат себя и грабят других, и мечтают быть то ли Пушкиным, то ли Пугачевым.
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 9 июня 2010
Премьера в мире 9 июня 2010
Возраст 16+
Режиссер
Светлана Проскурина
Светлана Проскурина
В ролях
Иван Добронравов
Иван Добронравов
Юрий Ицков
Юрий Ицков
Сергей Шнуров
Сергей Шнуров
Алексей Вертков
Алексей Вертков
Надежда Толубеева
Надежда Толубеева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Перемирие 1 постер
Кинофестиваль Кинотавр Главный приз
Кинофестиваль Кинотавр Приз за лучшую мужскую роль
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Перемирие
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«…Всем нам не хватает какой-то устойчивости, какой-то последовательности в уме, какой-то логики. Силлогизм Запада нам незнаком. В лучших головах наших есть нечто, еще худшее, чем легковесность. Лучшие идеи, лишенные связи и последовательности, как бесплодные заблуждения парализуются в нашем мозгу. В природе человека теряться, когда он не находит способа связаться с тем, что было до него и что будет после него; он тогда утрачивает всякую твердость, всякую уверенность; не руководимый…
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