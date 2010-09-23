Край, 2010

Действие разворачивается в 1945 году. В центре сюжета оказывается бывший паровозный машинист Игнат, который после демобилизации приезжает работать на затерянную где-то в Сибири железнодорожную станцию Край.
В конце Второй мировой войны тысячи советских военнопленных, репатриированных из Германии, были отправлены Сталиным в Сибирские лагеря для «перевоспитания». В одном из таких лагерей, на опушке густого леса, опальный инженер Красной Армии Игнат отбывает наказание за то, что в ходе гонки уничтожил самый быстрый поезд в СССР. Узнав, что вблизи от лагеря находится забытый локомотив, Игнат отправляется на его поиски. Герой обнаруживает заброшенный паровоз, застрявший в лесу после размытия моста. В его кабине живет молодая немка по имени Эльза, которая выживает благодаря охоте и собирательству. Вскоре между героями зарождаются чувства…
Осенью 1945 года Игнат приезжает в далекий сибирский поселок работать машинистом. Развлечений в поселке мало, одно из них и самое захватывающее — гонки на паровозах. Соревнуясь, Игнат разбивает паровоз, на котором работает. По секрету знакомый сообщает ему, что рядом на острове сохранился забытый перед началом войны новый паровоз. Отправившись на поиски паровоза, главный Игнат находит маленькую немецкую девочку, прожившую всю войну в одиночестве на этом острове.