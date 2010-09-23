Край, 2010

Действие разворачивается в 1945 году. В центре сюжета оказывается бывший паровозный машинист Игнат, который после демобилизации приезжает работать на затерянную где-то в Сибири железнодорожную станцию Край.

В конце Второй мировой войны тысячи советских военнопленных, репатриированных из Германии, были отправлены Сталиным в Сибирские лагеря для «перевоспитания». В одном из таких лагерей, на опушке густого леса, опальный инженер Красной Армии Игнат отбывает наказание за то, что в ходе гонки уничтожил самый быстрый поезд в СССР. Узнав, что вблизи от лагеря находится забытый локомотив, Игнат отправляется на его поиски. Герой обнаруживает заброшенный паровоз, застрявший в лесу после размытия моста. В его кабине живет молодая немка по имени Эльза, которая выживает благодаря охоте и собирательству. Вскоре между героями зарождаются чувства…