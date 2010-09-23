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The Edge

Край, 2010

2010 / Россия
7.5 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие разворачивается в 1945 году. В центре сюжета оказывается бывший паровозный машинист Игнат, который после демобилизации приезжает работать на затерянную где-то в Сибири железнодорожную станцию Край.

В конце Второй мировой войны тысячи советских военнопленных, репатриированных из Германии, были отправлены Сталиным в Сибирские лагеря для «перевоспитания». В одном из таких лагерей, на опушке густого леса, опальный инженер Красной Армии Игнат отбывает наказание за то, что в ходе гонки уничтожил самый быстрый поезд в СССР. Узнав, что вблизи от лагеря находится забытый локомотив, Игнат отправляется на его поиски. Герой обнаруживает заброшенный паровоз, застрявший в лесу после размытия моста. В его кабине живет молодая немка по имени Эльза, которая выживает благодаря охоте и собирательству. Вскоре между героями зарождаются чувства…

  • Черновые названия фильма – “Густав” и “Поезд”. На создание сценария ушло больше года; в итоге он переписывался 109 раз.
  • Бюджет картины составил примерно 12 миллионов долларов. Государство в финансировании фильма участия не принимало.
  • Премьера состоялась на фестивале в Торонто.
  • Как и главный герой фильма, дед Владимира Машкова был машинистом паровоза.
  • В съемках были задействованы настоящие довоенные локомотивы, восстановленные и предоставленные ОАО “РЖД”. Все гонки были реальными, а объем компьютерной графики был сведен к минимуму.
  • Владимир Машков был утвержден на роль Игната без проб.
  • Процесс работы над картиной занял у Алексея Учителя 2,5 года. Первоначально планировалось провести натурные съемки в Кемеровской области, но в итоге из-за сложности с переправкой техники в Сибирь фильм снимали под Большой Ижорой в Ленинградской области. Здесь для ленты построили декорации таежного поселка. Эпизоды с разворотным кругом команда снимала на станции Приозерск.
  • Постельным сценам предшествовала долгая психологическая подготовка, и снимались они с одного дубля.
  • Для сцены, в которой персонаж Сергея Гармаша проходит вдоль строя из 400 человек, каждое лицо в массовку подбирали отдельно.
  • В сцене, в которой Борька (Евгений Ткачук) выбегает из бани с полуголой женщиной, баня горела по-настоящему.

Осенью 1945 года Игнат приезжает в далекий сибирский поселок работать машинистом. Развлечений в поселке мало, одно из них и самое захватывающее — гонки на паровозах. Соревнуясь, Игнат разбивает паровоз, на котором работает. По секрету знакомый сообщает ему, что рядом на острове сохранился забытый перед началом войны новый паровоз. Отправившись на поиски паровоза, главный Игнат находит маленькую немецкую девочку, прожившую всю войну в одиночестве на этом острове.

7.5 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 23 сентября 2010
Премьера в мире 23 сентября 2010
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Алексей Учитель
Алексей Учитель
В ролях
Владимир Машков
Владимир Машков
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Александр Баширов
Александр Баширов
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Hastalavista 2 апреля 2015, 12:51
Вам прямота фильма не кажется излишней? Вот мне местами реально кажется. Я объективно понимаю, что в послевоенные годы, глубоко в Сибири ссыльные… Читать дальше…
robik70 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (miti, 19/08/2010 - 13:26:21):Опять российское д... Опять странновато-паническая и психоневрологическая неубедительная игра актёров по… Читать дальше…
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