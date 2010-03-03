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Постер фильма Дерево
6.6
Дерево - Трейлер
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6.6

Дерево

, 2010
The Tree
Франция, Австралия / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Дерево
6.6
Дерево - Трейлер
Дерево  Трейлер

О фильме

Дон и Питер — счастливая австралийская семья, живущая с четырьмя детьми в маленькой деревушке. Внезапная гибель Питера повергает семью в хаос. Каждый из ее членов вырабатывает свою стратегию выживания. Восьмилетняя Симона отказывается принять траур, она предпочитает забираться на гигантскую смоковницу, растущую в саду, и там проводит время со своим отцом… Она считает, что у ангелов «как у Бэтмена, раздвижные крылья», и что ее папа отправился жить в кроне дерева. Жизнь потихоньку начинает брать свое, Дон собирается с силами, возвращается в работу, возможно ее даже ждет новая любовь… И тут вдруг природа яростно врывается в жизнь семьи, в туалете заводятся лягушки, по дому снуют летучие мыши… А дерево разрастается все больше и больше и уже грозит своими корнями фундаменту дома…

В ролях

Шарлотта Гeнcбур
Шарлотта Гeнcбур
Dawn
Мартон Чокаш
Мартон Чокаш
George
Кристиан Байерс
Tim
Моргана Дейвис
Simone
Том Рассел
Lou
Gabriel Gotting
Charlie
Аден Янг
Peter
Пенн Хэкфорт-Джонс
Mrs Johnson
Джиллиан Джонс
Vonnie
Zoë Boe
Megan Lu
Режиссер Джули Бертучелли
Сценарист Джуди Паскоу, Джули Бертучелли, Elizabeth J. Mars
Композитор Грегуар Этзель
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Австралия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 3 марта 2010
Дата выхода
11 ноября 2010 Россия P&I Films
5 июня 2010 Австралия
11 ноября 2010 Беларусь
3 марта 2010 Германия
9 декабря 2010 Греция
2 февраля 2012 Испания
11 ноября 2010 Казахстан
15 июля 2011 США
11 ноября 2010 Украина
23 мая 2010 Франция
Бюджет €7 740 000
Сборы в мире $2 450 045
Производство Les Films du Poisson, Taylor Media, Screen Australia
Другие названия
The Tree, A Árvore, L'arbre, Trädet, Дерево, A fa, Ağaç, Copacul, Der Baum, Drzewo, El árbol, Ha'etz, L'albero, Mūsu tēvs, kas mīti kokā, Puu, Treet, Το δέντρο που ψιθύριζε, Дървото, パパの木, Agaç, 树上的父亲, To dentro pou psithyrize

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb

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Дерево - Трейлер
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Отзывы о фильме

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