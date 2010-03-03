Дон и Питер — счастливая австралийская семья, живущая с четырьмя детьми в маленькой деревушке. Внезапная гибель Питера повергает семью в хаос. Каждый из ее членов вырабатывает свою стратегию выживания. Восьмилетняя Симона отказывается принять траур, она предпочитает забираться на гигантскую смоковницу, растущую в саду, и там проводит время со своим отцом… Она считает, что у ангелов «как у Бэтмена, раздвижные крылья», и что ее папа отправился жить в кроне дерева. Жизнь потихоньку начинает брать свое, Дон собирается с силами, возвращается в работу, возможно ее даже ждет новая любовь… И тут вдруг природа яростно врывается в жизнь семьи, в туалете заводятся лягушки, по дому снуют летучие мыши… А дерево разрастается все больше и больше и уже грозит своими корнями фундаменту дома…