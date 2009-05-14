Отзывы о фильме
Бывший полицейский Клайн, выполняя заказ загадочного миллиардера, отправляется на Филиппины и в Гонконг, чтобы найти сына богача – Шитао.
Юноша - целитель. Он снимает чужую боль, перенося ее на себя. Его путь исцелений других – путь личных страданий. И для Клайна дорога к Шитао – тоже путь страдания.
Детектив сам нуждается в исцелении: охота за серийным убийцей Хасфордом открыла ему мир смешения уродливого и прекрасного, в котором боль объявляется воплощением красоты. И он отправляется в путешествие на Восток, мистическое путешествие, уподобляясь в этом таким героям восточного эпоса, как Царь Обезьян. Он шествует словно эпический персонаж, ни зло, ни красота, царящие вокруг, не касаются странника. Он ищет Шитао, ищет свою Мудрость.
|2 сентября 2010
|Россия
|Top Film Distribution
|2 сентября 2010
|Беларусь
|22 апреля 2011
|Великобритания
|2 сентября 2010
|Казахстан
|2 сентября 2010
|Украина
|14 мая 2009
|Франция
|14 мая 2009
|Южная Корея