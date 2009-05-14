Бывший полицейский Клайн, выполняя заказ загадочного миллиардера, отправляется на Филиппины и в Гонконг, чтобы найти сына богача – Шитао.

Юноша - целитель. Он снимает чужую боль, перенося ее на себя. Его путь исцелений других – путь личных страданий. И для Клайна дорога к Шитао – тоже путь страдания.

Детектив сам нуждается в исцелении: охота за серийным убийцей Хасфордом открыла ему мир смешения уродливого и прекрасного, в котором боль объявляется воплощением красоты. И он отправляется в путешествие на Восток, мистическое путешествие, уподобляясь в этом таким героям восточного эпоса, как Царь Обезьян. Он шествует словно эпический персонаж, ни зло, ни красота, царящие вокруг, не касаются странника. Он ищет Шитао, ищет свою Мудрость.