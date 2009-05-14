Оповещения от Киноафиши
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 5.4
Я прихожу с дождем

Я прихожу с дождем

I Come with the Rain 18+
О фильме

Бывший полицейский Клайн, выполняя заказ загадочного миллиардера, отправляется на Филиппины и в Гонконг, чтобы найти сына богача – Шитао.

Юноша - целитель. Он снимает чужую боль, перенося ее на себя. Его путь исцелений других – путь личных страданий. И для Клайна дорога к Шитао – тоже путь страдания.

Детектив сам нуждается в исцелении: охота за серийным убийцей Хасфордом открыла ему мир смешения уродливого и прекрасного, в котором боль объявляется воплощением красоты. И он отправляется в путешествие на Восток, мистическое путешествие, уподобляясь в этом таким героям восточного эпоса, как Царь Обезьян. Он шествует словно эпический персонаж, ни зло, ни красота, царящие вокруг, не касаются странника. Он ищет Шитао, ищет свою Мудрость.

Страна Франция / Гонконг / Ирландия
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 14 мая 2009
Премьера в мире 14 мая 2009
Дата выхода
2 сентября 2010 Россия Top Film Distribution
2 сентября 2010 Беларусь
22 апреля 2011 Великобритания
2 сентября 2010 Казахстан
2 сентября 2010 Украина
14 мая 2009 Франция
14 мая 2009 Южная Корея
Бюджет $18 000 000
Сборы в мире $4 748 432
Производство Central Films, Lumière International, TF1 International
Другие названия
I Come with the Rain, Pricházím s destem, Vengo con la lluvia, Ateinu su lietumi, Escapando del infierno, Eu Venho Com a Chuva, Fugindo do Inferno, Je viens avec la pluie, O ektelestis tis vrohis, O episkeptis tis vrohis, Odata cu Ploaia, Przybywam w deszczu, Przychodzę z deszczem, Tulen koos vihmaga, Và Anh Đến Trong Cơn Mưa, Véres monszun, Я приходжу з дощем, Я прихожу с дождём, アイ・カム・ウィズ・ザ・レイン, 幻雨追緝
Режиссер
Чан Ань Хунг
Чан Ань Хунг
В ролях
Джош Хартнетт
Джош Хартнетт
Элиас Котеас
Элиас Котеас
Такуя Кимура
Такуя Кимура
Чан Ну Йен Кхе
Ли Бен-хон
Ли Бен-хон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.2
Оцените 11 голосов
5.4 IMDb
