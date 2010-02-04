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Постер фильма На свете живут добрые и хорошие люди
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Киноафиша Фильмы На свете живут добрые и хорошие люди

На свете живут добрые и хорошие люди

Na svete zhivut dobrye i khoroshie lyudi 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

 Непатриотическая комедия Это вам не жопа с ручкой, это родина моя! Бытует мнение, что в результате перестроечных, постперестроечных, приватизационных и разных других процессов, имевших место в нашем обществе, прежние морально-нравственные ценности исчезли. Известный житейский принцип "Человек человеку — друг, товарищ и брат", перестал действовать. Современная Россия , в массе своей, это сборище озлобленных, обиженных, ненавидящих друг друга, не желающих работать, не верящих в добро и справедливость, спивающихся, маргинальных личностей. Так относятся к нашему народу многие и на Западе. Так, к сожалению, воспринимаем себя и мы сами. Справедливо ли это? На этот вопрос призван ответить этот фильм.

На свете живут добрые и хорошие люди - трейлер
На свете живут добрые и хорошие люди  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 4 февраля 2010
Дата выхода
4 февраля 2010 Россия ЛеопАрт
4 февраля 2010 Беларусь
4 февраля 2010 Казахстан
11 ноября 2010 США
4 февраля 2010 Украина
Сборы в мире $7 786
Другие названия
Na svete zhivut dobrye i khoroshie lyudi, На свете живут добрые и хорошие люди
Режиссер
Дмитрий Астрахан
Дмитрий Астрахан
В ролях
Сергей Горобченко
Сергей Горобченко
Марина Иванова
Владимир Кабалин
Лариса Грибалева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 13 голосов
5.5 IMDb
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На свете живут добрые и хорошие люди - трейлер
На свете живут добрые и хорошие люди Трейлер
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Кадры из фильма
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