Непатриотическая комедия Это вам не жопа с ручкой, это родина моя! Бытует мнение, что в результате перестроечных, постперестроечных, приватизационных и разных других процессов, имевших место в нашем обществе, прежние морально-нравственные ценности исчезли. Известный житейский принцип "Человек человеку — друг, товарищ и брат", перестал действовать. Современная Россия , в массе своей, это сборище озлобленных, обиженных, ненавидящих друг друга, не желающих работать, не верящих в добро и справедливость, спивающихся, маргинальных личностей. Так относятся к нашему народу многие и на Западе. Так, к сожалению, воспринимаем себя и мы сами. Справедливо ли это? На этот вопрос призван ответить этот фильм.