Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Отличница легкого поведения Отличница легкого поведения
Киноафиша Фильмы Отличница легкого поведения
Easy A

Отличница легкого поведения, 2010

2010 / США
7.9 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Старшеклассница Олив Пендергаст – примерная ученица и обаятельная девушка, но для одноклассников, кроме подруги Рианнон, она остается невидимкой. Когда вынужденная маленькая и, казалось бы, невинная ложь Олив о ее фальшивом свидании распространяется по школе, сама героиня становится объектом насмешек. На какое время сообразительной школьнице удается обернуть слухи в свою пользу, но за одним враньем следует другое, и в итоге ситуация начинает приобретать катастрофические масштабы.

  • Все члены семьи Пендергаст носят имена, так или иначе связанные с продуктами: Олив (англ. Olive) – оливка, глава семьи Дилл (англ. Dill) – укроп, его супруга Розмари (англ. Rosemary) – розмарин, а брат Олив Чип (англ. Chip) – чипсы.
  • На роль Олив пробовались Дженнифер Лоуренс и Элисон Мичалка, но в итоге работа досталась Эмме Стоун, которая ради “Отличницы легкого поведения” отказалась от участия в проекте “Запрещенный прием” Зака Снайдера (2011). Сама же Мичалка в фильме сыграла Рианнон.
  • По признанию сценариста Берта В. Ройала, весь сценарий картины, кроме последних десяти страниц, был написан за 5 дней.
  • На роль Брендона претендовал Логан Лерман.
  • Все сцены с веб-камерой были сняты за один 14-часовой рабочий день.

Когда по школе распространяются слухи о том, что одна из старшеклассниц потеряла невинность, девушка решает оригинально повернуть ситуацию в свою пользу, чтобы стать более популярной среди сверстников. Но все тайное рано или поздно становится явным, и еще неизвестно, чем все это обернется для главной героини…

7.9 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 11 ноября 2010
Премьера в мире 11 сентября 2010
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Уилл Глак
Уилл Глак
В ролях
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Аманда Байнс
Аманда Байнс
Кэм Жиганде
Кэм Жиганде
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Лиза Кудроу
Лиза Кудроу
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Мальчикам это нравится
Мальчикам это нравится (2008)
6.8636365
Оторва
Оторва (2008)
7.5833335
Нас приняли!
Нас приняли! (2006)
7.3636365
Король вечеринок 2
Король вечеринок 2 (2006)
5.4545455
Дрянные девчонки
Дрянные девчонки (2004)
7.4444447
Король вечеринок
Король вечеринок (2002)
7.1904764
Сплетня
Сплетня (2000)
5.923077
Выскочка
Выскочка (1999)
7.5454545
Фильм находится в подборках
Комедии про американскую школу Комедии про американскую школу
Фильмы для самоизоляции и карантина Фильмы для самоизоляции и карантина
Фильмы про школу Фильмы про школу
Фильмы про школу и подростков Фильмы про школу и подростков
Постер фильма Отличница легкого поведения 3 постера
MTV Movie & TV Awards Лучшая комедийная роль
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отличница легкого поведения смотреть онлайн

Отличница легкого поведения
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Мальчикам это нравится
 
Нас приняли!
 
Дрянные девчонки
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
DeelyaraI 2 апреля 2015, 12:51
Хорошая комедия,мне оч понра!юмор не тупой и не наигранный,а такой как я люблю
МоЁ мнение,если и смотреть комедию,то со смыслом,так что эта картина… Читать дальше…
DutchLady 2 апреля 2015, 12:51
Невнятный какой-то фильм. Что-то жевали, жевали. С Дрянными девчонками если сравнивать, то проигрыш полный. Хотя главная героиня очень приятная.
Отзывы Написать
53 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Отличница легкого поведения
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Половое просвещение из кино: 13 фильмов о проблемах подростковой сексуальности К премьере третьего сезона сериала Netflix «Половое воспитание» подобрали для вас фильмы, которые также задаются вопросами подростковой сексуальности – от лёгких комедий и мелодрам до серьёзных драматических и даже трагических историй.
Написать
17 сентября 2021 19:00
Комедия «Отличница легкого поведения» с Эммой Стоун может получить сиквел Согласно другим источникам, студия разрабатывает спин-офф о новых героях.
Написать
27 июля 2021 16:28
У «Отличницы лёгкого поведения» появится спин-офф Его напишет сценарист оригинального фильма Берт В. Ройал.
Написать
21 июня 2019 10:30
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
отрывок 7
Отрывок 7
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Приложение киноафиши