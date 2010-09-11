Отличница легкого поведения, 2010

Старшеклассница Олив Пендергаст – примерная ученица и обаятельная девушка, но для одноклассников, кроме подруги Рианнон, она остается невидимкой. Когда вынужденная маленькая и, казалось бы, невинная ложь Олив о ее фальшивом свидании распространяется по школе, сама героиня становится объектом насмешек. На какое время сообразительной школьнице удается обернуть слухи в свою пользу, но за одним враньем следует другое, и в итоге ситуация начинает приобретать катастрофические масштабы.