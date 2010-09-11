Отличница легкого поведения, 2010

Старшеклассница Олив Пендергаст – примерная ученица и обаятельная девушка, но для одноклассников, кроме подруги Рианнон, она остается невидимкой. Когда вынужденная маленькая и, казалось бы, невинная ложь Олив о ее фальшивом свидании распространяется по школе, сама героиня становится объектом насмешек. На какое время сообразительной школьнице удается обернуть слухи в свою пользу, но за одним враньем следует другое, и в итоге ситуация начинает приобретать катастрофические масштабы.
Когда по школе распространяются слухи о том, что одна из старшеклассниц потеряла невинность, девушка решает оригинально повернуть ситуацию в свою пользу, чтобы стать более популярной среди сверстников. Но все тайное рано или поздно становится явным, и еще неизвестно, чем все это обернется для главной героини…
МоЁ мнение,если и смотреть комедию,то со смыслом,так что эта картина… Читать дальше…