Маленькие трагедии, 2009

Экранизация «Маленьких трагедий» А.С.Пушкина. В «Маленьких трагедиях» основные общечеловеческие вечные конфликты получают специфическую интерпретацию: сталкиваются вещи, идеи и люди. Это мир сдвинутый, здесь все на изломе: неподвижное движется, любовь торжествует на гробах, тонкое эстетическое чувство приводит к убийству, а пиры оказываются пирами смерти. Смысловой центр «Скупого рыцаря», «Каменного гостя», «Моцарта и Сальери» и «Пира во время чумы» образуется мотивом гибельного пира. Во всех сюжетах пир связывается со смертью: пир среди сундуков с золотом, пир с гостем-статуей, пир-убийство и пир в чумном городе. При этом во всех случаях пир имеет не только зловещий, но и извращенный характер, он кощунственным образом нарушает коренные нравственные запреты, которые должны оставаться для человека нерушимыми.