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Свадьба Свадьба
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Свадьба, 2010

2010 / США
5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Сэм Дэвис убеждает своего бывшего лучшего друга Тедди провести с ним выходные, якобы для того, чтобы возродить их дружбу, в элегантном прибрежном поместье, принадлежащем известному документалисту Уиту Коутеллу. Вскоре становится ясно, что Сэм тайно увлечен невестой режиссера, прекрасной женщиной по имени Зои, и что его истинное намерение – помешать их предстоящей свадьбе. По мере того как план Сэма начинает рушиться, он вынужден принять то, насколько сложными могут быть на самом деле любовь и дружба. Сможет ли герой разобраться в своих чувствах? 

  • Один из документальных фильмов Уита, упомянутых в диалогах, называется «Повесть о двух деревнях». Это отсылка к картине 1935 года «Повесть о двух городах» Джека Конуэя. Кивок другой классической комедии появляется на открытке, которую Зои вручает Сэму: там изображена сцена из немого шедевра Чарли Чаплина «Малыш». 
  • Ли Пейс фактически действительно сидит за рулем и управляет транспортом во время сцены с багги. Идея режиссера заключалась в том, что он будет водить на протяжении всей сцены, поэтому перед съемками актер брал уроки управления багги. 
  • Стивен Спилберг решил предложить Ли Пейсу роль Фернандо Вуда в своем фильме «Линкольн», впечатлившись его актерской игрой в этом фильме.

Главный герой - молодой человек, совершенно без ума от зрелой и опытной женщины, которая годится ему в матери. Она как раз выходит замуж, так что герою предстоит положит на кон все, чтобы добиться взаимности.

5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 13 сентября 2010
Премьера в мире 13 сентября 2010
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $3 200 000
Режиссер
Макс Уинклер
Макс Уинклер
В ролях
Ума Турман
Ума Турман
Майкл Ангарано
Майкл Ангарано
Рис Томпсон
Брук Блум
Ли Пейс
Ли Пейс
Все актеры и съемочная группа
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Свадьба
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Очередная тупая комедь, коих Голливуд штампует в год по несколько десятков
Из кадра в кадр-похабщина и туалетный юмор
Сын называет мать стервой,дочь… Читать дальше…
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13 голосов
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