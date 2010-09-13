Свадьба, 2010

Сэм Дэвис убеждает своего бывшего лучшего друга Тедди провести с ним выходные, якобы для того, чтобы возродить их дружбу, в элегантном прибрежном поместье, принадлежащем известному документалисту Уиту Коутеллу. Вскоре становится ясно, что Сэм тайно увлечен невестой режиссера, прекрасной женщиной по имени Зои, и что его истинное намерение – помешать их предстоящей свадьбе. По мере того как план Сэма начинает рушиться, он вынужден принять то, насколько сложными могут быть на самом деле любовь и дружба. Сможет ли герой разобраться в своих чувствах?