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Девушка с татуировкой дракона Девушка с татуировкой дракона
Киноафиша Фильмы Девушка с татуировкой дракона
The Girl With the Dragon Tattoo / Män som hatar kvinnor

Девушка с татуировкой дракона, 2009

2009 / Швеция / Дания / Германия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

Микаэль Блумквист — талантливый журналист, который верой и правдой добивается справедливости в самых скандальных делах — неожиданно терпит фиаско в своей деятельности, в результате чего вынужден отбыть срок лишения свободы.

В то же время влиятельный человек Хенрик Вангер поручает ему дело о пропаже его племянницы, которая таинственным образом исчезла из имения Вангеров, и о которой вот уже множество лет нет никаких новостей. А попытки Хенрика разыскать родственницу так же не приводят к положительным результатам.

Будучи скептиком, Микаэль сначала не верит в удачу, но вскоре обнаруживает запутанную и леденящую кровь историю, связанную с семейством Вангеров. В этом журналисту помогает неформальная особа Лисбет Саландер, прослывшая не только гениальным умом, фотографической памятью, но и прекрасными хакерскими способностями.

8.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 32 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 2 сентября 2010
Премьера в мире 27 февраля 2009
Прокатчик Каравелла-DDC
Режиссер
Нильс Арден Оплев
Нильс Арден Оплев
В ролях
Микаэл Нюквист
Микаэл Нюквист
Нуми Рапас
Нуми Рапас
Лена Эндре
Лена Эндре
Питер Абер
Питер Абер
Петер Андерссон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Девушка с татуировкой дракона 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
По-моему, абсолютно самостоятельный и цельный фильм. У меня при просмотре вообще евро-вариант ни разу в памяти всплыл и сравнивать не… Читать дальше…
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 30/03/2010 - 01:28:38):Детективы в душе оставляют пустоту. Как и кроссворды.+1.Этот фильм -- детектив. Т.е. акцент сделан на… Читать дальше…
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