Девушка с татуировкой дракона, 2009

Микаэль Блумквист — талантливый журналист, который верой и правдой добивается справедливости в самых скандальных делах — неожиданно терпит фиаско в своей деятельности, в результате чего вынужден отбыть срок лишения свободы.

В то же время влиятельный человек Хенрик Вангер поручает ему дело о пропаже его племянницы, которая таинственным образом исчезла из имения Вангеров, и о которой вот уже множество лет нет никаких новостей. А попытки Хенрика разыскать родственницу так же не приводят к положительным результатам.

Будучи скептиком, Микаэль сначала не верит в удачу, но вскоре обнаруживает запутанную и леденящую кровь историю, связанную с семейством Вангеров. В этом журналисту помогает неформальная особа Лисбет Саландер, прослывшая не только гениальным умом, фотографической памятью, но и прекрасными хакерскими способностями.